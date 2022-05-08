GAÜ Öğr. Gör. Yörük’ten psikoloji okumak isteyen öğrencilere tavsiyeler

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi ve Klinik Psikolog Baht Berrak üniversite adaylarına seslenerek Psikoloji bölümü okumayı düşünenlere tavsiyelerde bulundu.

Öğretim Görevlisi Baht Berrak Yörük öğrencilere yönelik yaptığı açıklamasında şöyle belirtti;

Psikolog Unvanı Nasıl Alınır?

Psikolog unvanı YÖK tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurt dışı psikoloji lisans bölümünden mezun olan kişiler psikolog unvanı alırlar.

Psikolojinin Temel Alt Alanları ve Uygulama Alt Alanları Nelerdir?

• Klinik Psikoloji

• Bilişsel Psikoloji

• Psikometri

• Gelişim Psikolojisi

• Deneysel Psikoloji

• Kişilik Psikolojisi

• Adli Psikoloji

• Çevresel Psikoloji

• Danışmanlık Psikolojisi

• Nöropsikoloji

• Psikofarmakoloji

• Sağlık Psikolojisi

• Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

• Spor ve Egzersiz Psikolojisi

• Trafik Psikolojisi

• Din Psikolojisi

Kimine göre meslek çok revaçta olduğu için iş olanağı dar kimine göre de tam tersi. Öğrenciler; asıl önemli olan bu çok değerli ve geniş alanda gerçekten hangi alanda uzmanlaşacağınıza karar vermeniz ve bu kararı verdikten sonra seçtiğiniz psikoloji alanında kendinizi donatmanız. Sonrasında da mesleğinizi icra edeceğiniz iş olanakları kesinlikle sizin olacaktır.

Psikoloji Okumayı Düşünen Öğrencilerin Kendilerine Sormaları Gereken 5 Soru:

Kendinizin seçimi mi yoksa ailenizin isteği mi psikoloji bölümü? Neden psikolog olmak istiyorum? Psikolojinin alt dallarını biliyor muyum? Yüksek lisans eğitiminin bu bölüm için çok önemli olduğunu biliyor muyum? İyi ve sabırlı bir dinleyici miyim? Üniversite Seçimi Önemli mi?

Üniversite seçimi bu meslek içinde oldukça değerli. Üniversitedeki psikoloji bölümünde yer alan kadro çok önemli. Tercih yapmadan önce bu detaya dikkat etmenizde fayda var. Sizlerinde yaptığınız seçimleri mesleki hayatınıza başladığınızda benim gibi memnuniyetle ve minnetle bahsetmeniz dileğimdir. Psikoloji okumayı düşünen değerli öğrenciler ve değerli psikoloji öğrencileri, Unutmayınız ki iyi bir psikolog olmak için uzmanlık alanınızı en başından düşünerek hangi alana daha yakın hissettiğinizi keşfetmek oldukça önemlidir. Etiğe göre çalışıp empati kurabilen disiplinli ve dürüst çalışabilecek nice psikologların yetişmesini dilerim.”