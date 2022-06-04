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GAÜ Öğr. Gör. Yörük aile terapisi hakkında açıklamalarda bulundu

04 Haziran 2022 Cumartesi 15:37
GAÜ Öğr. Gör. Yörük aile terapisi hakkında açıklamalarda bulundu

Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) Beşerî Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Klinik Psikolog Baht Berrak Yörük, aile terapisi ile ilgili yaptığı açıklamada, aile bireylerinin arasında var olan iletişimin kalitesini arttırmaya ve aile bireyleri arasında var olan çatışmaların çözülmesine ya da bu çatışmalarla nasıl baş edileceğini aile bireyine öğreten uzman gözetiminde olan terapi türü olduğunu belirtti.

Aile terapisinin amaçları hakkında açıklamalarda bulunan Yörük şöyle konuştu;

•          Aile bireyleri arasında olan ilişkilerin iyileştirilmesi,

•          Kaygı ve çatışmaların giderilmesi,

•          Aile içi ya da dışında gerçekleşen krizlere karşı ailenin dayanıklılığı arttırmak,

•          Doğacak problemlere karşı problem çözme yeteneği ve becerisini kazandırma,

•          Aile bağlarını kuvvetlendirmek,

•          Aile bireyleri arasındaki iyimserlik ve affedicilik seviyeleri arttırmak,

•          Koşulsuz sevgi ve saygı aile bireylerine kazandırılır.

Aile Terapisi Ne Kadar Sürer?

Aile terapisi sürecinin ne kadar devam edeceğini ailenin iş birliği ve gereksinimleri belirler. Bu süreci ailenin ihtiyaçları ve beklentileri şekillendirir. Aile bireyleri arasında sorunlar çözüme kavuşana kadar ve sorun çözme becerisi kazanılana kadar terapi süreç ailenin istediğine bağlı olarak devam ettirilir.

Ne Zaman Aile Terapisine Başvurulmalıdır?

•          Aile bireyleri arasında uyumsuzluk,

•          Çocuk ve ebeveynleri arasında çözülemeyen sorunlar,

•          Boşanma düşüncesi,

•          Ailedeki bireylerden birinin alkol veya madde kullanması,

•          Aileye yeni bir ferdin gelmesi ya da gelecek olması,

•          Aile bireyleri arasında rollerin karışması,

•          Aile bireylerinin ile içindeki sorumluluklarının farkında olmaması,

•          Aile bireylerinin yakındığı konuları belirlemek ve bu konularla ilgili çözüm sürecini oluşturmak,

•          Aile bireyleri arasındaki kuşak çatışmasından doğan sorunlarla baş etmelerini sağlamak ve kuşaklar arasındaki uyumu arttırmak,

•          Aile bireylerinden birinde ruhsal hastalık var ise bu konuda farkındalığı sağlayarak bu bireye karşı davranış becerilerini geliştirmek.

Aile Terapistinin Süreçteki Rolü Nedir?

Aile terapistinin öncelikli rolü çalıştığı aile bireyleri arasındaki ilişkiyi iyileştirmek ve bireyler arasında iş birliğini arttırmaktır.  Aile terapisti aile terapisi sürecinde aile bireyleri arasındaki iletişimin kalitesini arttırarak aile bağlarını güçlendirmeyi hedefler. 

Aile terapisti aile bireylerinin düşüncelerine, değerlerine ve ihtiyaçlarına her zaman saygı duyarlar. Her bir aile ferdinin güçlü yanlarını ortaya çıkararak bu yanları problemin çözümünde kullanırlar.

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