GAÜ Kütahya’da düzenlenen yarışma ve sergide temsil ediliyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser, “Büyük Zaferin 100. Yılı/Başkomutan Meydan Muharebesi” münasebetiyle; TC Ulaştırma Bakanlığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketi ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu işbirliğinde Uşak’ta 22-31 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek ulusal sergi ve yarışmaya katılıyor.

Konuyla ilgili olarak Prof. Dr. Ulvi Keser de yaptığı açıklamada “Başkomutan Meydan Muharebesi ve Büyük zaferin 100. Yılında Kütahya’da yapılacak bu yarışma ve sergi son derece önemli ve gurur vericidir. Daha önce toplam 56 yarışmaya giren ve son olarak pandemi öncesinde Ankara’da 2019 yılında gerçekleştirilen Milli Mücadelenin 100. Yılı Özel Sergisi’nde “Büyük Altın” madalya kazanan “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi” koleksiyonu Kütahya’da yarışacak ve sergilenecektir. Bu koleksiyon son 100 yıllık zaman diliminde Kıbrıslı Türklerin bu adada yaşadığı acıları, hayatta kalma mücadelelerini, direnme güçlerini ortaya koyma açısından son derece önemli ve bir ikincisinin olmadığı tarihi belgelerden oluşmaktadır.

Toplam 8 panoda 128 özel föy üzerinde sergilenecek olan yaklaşık 250 civarındaki tarihi belgeler arasında, Yzb. Cengiz Topel’in şehit olduğu süreç, 1963-1967 döneminde Kızılay çadırlarında geçen sancılı ve zorlu hayat, 1920 sonrası genç Türkiye Cumhuriyetine yönelik Kıbrıslı Türk belgeleri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na ait esir mektupları, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı ile ilgili nadir parçalar, Kızılay sahra hastanesi, Kıbrıslı Türklerin ilk posta damgası gibi bizim nadir olarak nitelendirdiğimiz parçalar bulunmaktadır. Büyük zafer vesilesiyle Kütahya’da ziyarete gelen kamuoyuna Kıbrıslı Türklerin yaşadıklarını göstermek, hatırlatmak ve yarışma sonunda iyi bir derece almak gurur verici olacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Keser ayrıca sergi kapsamında en son araştırması olan “Posta Faaliyetlerinde Rum-Yunan Propagandası” isimli kitabının da literatür sınıfında sergilenip yarışacağını belirtti ve bu kitapta Yunanların 1950’li yıllardan itibaren, Kıbrıslı Rumların da ağırlıklı olarak 1963’ten günümüze kadar kara propaganda unsuru olarak posta faaliyetlerini kullanıp Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhinde yayınladıkları ve piyasaya sürdükleri posta damgaları, kaşeler, zarflar, kartlar, kartpostallar, pul serileri ve özel uygulamaların bulunduğunu da sözlerine ekledi.