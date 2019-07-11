GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 11 Temmuz Basın Günü mesajı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar; “11 Temmuz Basın Günü” dolayısıyla mesaj yayınlayarak, basın ve yayın çalışanlarını kutladı. Mesajın içeriği ise şöyle;

“Ülkemizde, hepimizin ‘ortak sesi’ olan saygıdeğer basın ve yayın kuruluşlarımızın tüm çalışanlarını; Şahsım ve kurumlarım adına içtenlik ile kutluyorum. Bu vesile ile; ‘11 Temmuz Basın Günü’nün kutlanmasına vesile olan ve Ada’daki varlığımızın ilk ortak seslerinden biri; ‘Saded’ Gazetesi’nden bu yana, artık ebediyete intikal etmiş basın ve yayın emekçilerini de şükran ile yad’ediyorum.

Basınımızın; Ülkemiz demokrasisinin ve özgür yaşamımızın daimi teminatlarından birisi olacağına yönelik inancımız, her zamanki kadar yüksek ve güçlüdür.”