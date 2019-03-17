GAÜ İşletme Fakültesinden Finansal Piyasayı Anlama semineri

GAÜ İŞLETME FAKÜLTESİNDEN, FİNANSAL PİYASAYI ANLAMA SEMİNERİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Fakültesi, “Finansal Piyasayı Anlama” semineri düzenledi.

Seminerde, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Fakültesi mezun öğrencisi Elvis Nnamdi EKVE, iş hayatı boyunca yaşadığı deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı.

Ekve, tüm sınıflar arasında etkileşimde bulunarak ticaret yapmak ve bugünün finansal piyasalarına dair temel anlayışı geliştirmek, yatırımın önemi ve deneyimi, finansal piyasa eğilimlerini ve finansal piyasa eğilimlerine neden olan güçlerin nasıl tanımlayacağı konularına değindi. Finansal piyasa ticareti için başarı kurallarından da bahseden Ekve, en iyi alım ve satım fırsatlarında işletmeciye yardımcı olacak şekilde tasarlanmış çeşitli yazılımları keşfetmek, ticaret hayatıyla yaşam tarzını nasıl dengeleneceği ve öz kaynak kontrolünün nasıl sağlayabileceği gibi konuların üzerine konuşarak, dinleyicilerin sorularına yanıt verdi.