GAÜ Hazırlık Okulu yeni dönem öncesi oryantasyon gerçekleştirdi

GAÜ Millenium Binası, Senato Kongre Merkezinde gerçekleşen oryantasyon programında öğrenciler ve öğretmenler bilgilendirildi. İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen oturum süresince, öğrenciler; kayıt işlemleri, ders içerikleri, sınav puanlamaları, genel sınıf ve disiplin kuralları, öğretmen-öğrenci ilişkileri konusunda bilgilendirildi. Soru Cevap bölümünde öğrencilerin ve öğretmenlerin soruları cevaplanırken, aynı zamanda sosyal aktiviteler ve ders programları hakkında bilgi verildi. İngilizce ve Türkçe dillerinde yapılan oryantasyon programına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Oryantasyon programında, Hazırlık Okulu Müdürü Utku Hamamcıoğlu; İngilizce bölüm okuyacak olan öğrencilerin İngilizce hazırlık okulu okumasının öneminden ve hazırlık okulunun temel amaçlarından bahsetti. Hamamcıoğlu konuşmasında, “Hazırlık okulumuz mevcut olan İngilizce dil bilgi ve becerisini, lisans, yüksek lisans seviyesinde karşılayabilecek şekilde geliştirme, GAÜ’de okumak için gerekli olan akademik çalışma becerilerini sağlama, yükseköğretimde kullanılan öğrenme ve öğretme stratejilerini tanıtma, akademik ortam içerisinde veya sosyal hayatta, öğrencilerimizin KKTC’ye alışmasına yardımcı olmaktır. İngilizce hazırlık okumanın faydaları öğrencilerin farklı milletten birçok insanla iç içe olması dilinin gelişmesi açısından hem sosyal hayat hem de fakülteye geçtiğinde hiçbir sıkıntı yaşamaması açısından çok önemlidir” dedi.

Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Arif Burak Kırık ise yaptığı konuşmada, Hazırlık Okulu ders işleyişleri, puan hesaplamaları ve dönem içi kurallarla ilgili öğrencilere bilgi aktardı.