banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Güzellik merkezinde izinsiz botoks ve dolguya tutuklama
Girne'de izinsiz botoks ve dudak...
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
Ani ölüm
Ani ölüm
"İlaç sıkıntısı peyderpey çözülmeye devam ediliyor"
"İlaç sıkıntısı peyderpey çözülmeye devam...
Tatar ile kuru fasulye muhabbeti…
Tatar ile kuru fasulye muhabbeti…
banner405

GAÜ, Ek Yerleştirmede İlk 3 İçinde Tercih Eden Adaylara Yüzde 75 Burs Verecek

28 Ağustos 2022 Pazar 14:30
GAÜ, Ek Yerleştirmede İlk 3 İçinde Tercih Eden Adaylara Yüzde 75 Burs Verecek

Girne Amerikan Üniversitesi, (GAÜ); ek yerleştirmede   GAÜ’yü ilk üçte tercih edecek olan öğrencilere belirlenen bölümlerde  %75 burs imkanı sağlanacağını açıkladı.

Açıklamada, ek yerleştirme sürecinde ilk 3 tercihinde Girne Amerikan Üniversitesi’ni yazan ve yerleşen öğrencilere tanınacak olan %75’lik burs fırsatının, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu, Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksek Okulu ve İşletme Fakültesi bünyesindeki bölümleri kapsadığı belirtildi.

Ayrıntılı bilgi ve detaylara, aday.gau.edu.tr adresinden yada +90 850 650 20 00 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilecek.

banner360
Son Güncelleme: 28.08.2022 17:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ani ölüm
Ani ölüm
GAÜ Eczalık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer, “eczacılık mesleğinin ufkunu aydınlatan birer meşale olacaksınız”
GAÜ Eczalık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer, “eczacılık mesleğinin ufkunu aydınlatan birer meşale olacaksınız”
30 Ağustos Zafer Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
3. Engelsiz Mavilik Etkinliği
3. Engelsiz Mavilik Etkinliği
Alayköy'de trafik kazası
Alayköy'de trafik kazası
Haspolat'ta Mezarlık Bölgesindeki Çöplük Alanda Yangın...
Haspolat'ta Mezarlık Bölgesindeki Çöplük Alanda Yangın...
AÖA giriş sınavı yapıldı
AÖA giriş sınavı yapıldı
Ücretsiz sünnet etkinlikleri sürüyor
Ücretsiz sünnet etkinlikleri sürüyor
"İlaç sıkıntısı peyderpey çözülmeye devam ediliyor"
"İlaç sıkıntısı peyderpey çözülmeye devam ediliyor"
Tatar ile kuru fasulye muhabbeti…
Tatar ile kuru fasulye muhabbeti…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim