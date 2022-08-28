GAÜ, Ek Yerleştirmede İlk 3 İçinde Tercih Eden Adaylara Yüzde 75 Burs Verecek

Girne Amerikan Üniversitesi, (GAÜ); ek yerleştirmede GAÜ’yü ilk üçte tercih edecek olan öğrencilere belirlenen bölümlerde %75 burs imkanı sağlanacağını açıkladı.

Açıklamada, ek yerleştirme sürecinde ilk 3 tercihinde Girne Amerikan Üniversitesi’ni yazan ve yerleşen öğrencilere tanınacak olan %75’lik burs fırsatının, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu, Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksek Okulu ve İşletme Fakültesi bünyesindeki bölümleri kapsadığı belirtildi.

Ayrıntılı bilgi ve detaylara, aday.gau.edu.tr adresinden yada +90 850 650 20 00 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilecek.