GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu’ndan ‘Kariyer Günü’ etkinliği

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Milenyum Binasında gerçekleşen Denizcilik Kariyer Günlerine, YMN TANKER Personel Müdürü Süleyman Cansoy, YMN TANKER Filo Müdürü Gürkan Soykan ve YMN TANKER Makine Enspektörü Sertuğ Moray katılırken, GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu Güverte bölümü öğrencilerini, YMN TANKER firmasının içeriği, işleyişi, şirket personelinin yapısı, gelişen ve gelişmeye devam edecek olan gemi filo yapısından ve stajyer öğrenci alımı konularında bilgilendirdi.

Süleyman Cansoy YMN TANKER şirketi tanıtımının ardından GAÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin merak ettikleri konulardaki sorularını yanıtlayarak, denizcilik ve gemi yaşamı hakkında detaylı bilgi verdi.

GAÜ Öğrencilerine YMN TANKER de staj ve çalışma imkanı, GAÜ Denizcilik Fakültesinin öğrencilerinin disiplin ve bilgi birikimlerinden memnun olduğunu belirten Cansoy, gelişmiş ve gelişmeye devam edecek olan YMN TANKER firmasının filo yapısından bahsetti.