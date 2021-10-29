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GAÜ, Cumhuriyet’in 98. yıl dönümünde bu yıl da koştu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Koordinatörlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Koşusu” Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yıl dönümünde, GAÜ’de gerçekleşti.

29 Ekim 2021 Cuma 17:30
GAÜ, Cumhuriyet’in 98. yıl dönümünde bu yıl da koştu

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Koşusu’na, GAÜ akademisyenleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

GAÜ Genel Sekreteri Sadık Akyar etkinlikte yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 98. yılını coşkuyla kutluyoruz. Üniversitemizin her yıl cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü  kutlamak için düzenlediği bu etkinliğe katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GAÜ Spor ve Rekreasyon Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar; “Cumhuriyet’imizin 98.yılında bu güzel günde yarışmaya katılan, dereceye giren, emeği geçen herkese, Girne Amerikan Üniversitesi ailemize teşekkür ediyorum. Herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün koşunun ardından yaptığı açıklamada; “Her yıl bu koşuyu düzenleyen ilk üniversite olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bizler coşkuyla koşarak, anavatanımız Türkiye’nin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize armağan ettiği cumhuriyetimizi kutluyoruz. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Koşu sonunda dereceye giren isimler ise şu şekilde:

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15-25 yaş: Erkek 1. Ali Rüştü 2. Volga Arslan 3. Zekeriya Mahmudi

26-35 yaş: Erkek 1. Erim Debreli  2. Mehmet Bebek

36-45 yaş: Erkek 1. Ozan Onur Erdoğan

46-55 yaş: Erkek 1. Fikret Akgüç, Kadın 1. Gülay Asici

55 ve üstü yaş: Erkek 1. İbrahim Osman 2. Mustafa Ferit Acar 3. Sadık Akyar, Kadın 1. Kadriye Debreli

GAÜ 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu sonunda dereceye girenlere madalyaları GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Araştırmaları Direktörü Dr. Sadık Akyar, GAÜ Spor ve Rekreasyon Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar ve GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün tarafından sahiplerine verildi. Ayrıca koşu sonunda, Atletizm Federasyonu’na, 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’na olan katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

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Son Güncelleme: 29.10.2021 18:25
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