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GAÜ; “Bizimle başladı”

GAÜ; “Bizimle başladı”

29 Aralık 2019 Pazar 21:42
GAÜ; “Bizimle başladı”

Girne Amerikan Üniversitesi’nden 2019 Yılı Değerlendirmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), bir kaç gün sonra tamamlanacak 2019 yılı içinde, 35’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Üniversite yetkilileri, otuz beş yıllık süreci, 50’inci Yıl Perspektifi adı verilen bir yol haritası ile geliştirmeyi hedefliyor.

Kurucu Rektör Serhat Akpınar başkanlığında yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen toplantıların sonuç bildirgelerinde, bölgesel ve küresel strateji oluşturmanın yanında; Uluslararası akademiler arasında, GAÜ’nün 50’inci yılında ve ötesinde de bölgenin en güçlü temsilcisi olarak kalabilmesine yönelik formüllerin çeşitlendirileceği de duyuruldu.

Söz konusu ifadeler, GAÜ Başkanlık Ofisi aracılığıyla yeni yıl öncesi yapılan yazılı açıklamada yer aldı. İçerikte, 35 yıldır bu sürece destek veren herkese teşekkür edildi. Başlangıçtan bu yana içtenlikle ve fedakarlıklarla katedilen zorlu yolculuğun sonuçlarından biri olan: Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gerçek bir yüksek öğretim yapılanmasının ilk taşının konulmasından duyulan gurur paylaşılırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “şimdilik” uluslararası akrediteye sahip tek alanının oluşabilmesinde, GAÜ’nün yıllar önce tek başına açtığı ilk kanalın “mücevherleşmiş” niteliğine de dikkat çekildi.

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Bu özel niteliğin, zaman içinde ulusal değer yanında bilimsel, kültürel ve ekonomik varlıklar haline getirilmesi aşamalarının zora sokularak, engellenerek hatta sabote edilerek yok edilmeye çalışıldığı günlerden; Bugünlerde zoraki övgüler eşliğinde Kıbrıs Adası’nda yüksek öğretimin kısa tarihini anlatmayı kendine görev edinmiş bir kısım çevrelerin sahte ya da kasıt içeren yorumları ile bezenmiş dönem özelliklerine eriştiği de kaydedildi.

GAÜ Başkanlık Ofisi tarafından yayımlanan yazılı açıklama aşağıdaki ifadeler ile tamamlandı;

“Toplumumuzun bilgilerine saygılarımızla sunmak isteriz ki;

Girne Amerikan Üniversitesi, GAÜ Okullar Grubu ve Stratejik Ortaklarımız ile 2020 yılında da; Ülkemizin, ait olduğumuz yeryüzünün bizden beklediklerini kuşkusuz yerine getireceğiz.

Halkımızın, devletimizin ve elbette ülkemizin hareket kabiliyetini; Tıpkı insan vücudunun hareket sisteminin yapı taşlarının yani tabir uygunsa, kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri arasındaki en güçlü proteini olan ‘kollajen ustalığı’ ile artıracağız. Bu sene de, en iyi ‘kollajen bileşikleri’ne ulaşmak için çabalayacağız.

Son Güncelleme: 29.12.2019 23:04
Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiSerhat AkpınarGaü
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