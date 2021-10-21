GAÜ Akademisyeni Acar’dan ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ ile ilgili önemli açıklama

2004 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından erken teşhisin meme kanserinde önemine dikkat çekmek ve bilinçliliğe dikkat çekmesi amacıyla 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Meme kanseri, tüm dünyada kadınlarda en sık görülen ve erken teşhis konulmaz ise yaşam kaybına sebep olan kanser çeşididir. GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Hasan Zafer Acar ise bu hassas konuya dikkat çekmek amacıyla bir yazı yayımladı.

Acar, farkındalık açıklamasında, meme kanserinin ne olduğuna dikkat çekerek “Süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücrelerin, anormal hızda ve şekilde çoğalarak yayılmasıdır. Erkeklerde de nadiren görülmektedir” dedi.

Meme kanserinin belirtileri ile ilgili ise;

Düzenli olarak kendi kendini muayene yöntemi uygulanmalı ve Ultrasonografi ve mamografi gibi bazı görüntüleme tetkikleri periyodik olarak yapılmalıdır. Kadınlar ayda bir kez adet dönemleri bittiği dönemde her iki memelerini en az 15 dakika süre ayırarak dikkatlice muayene etmelidir. Bu amaçla yüz yukarıya gelecek şekilde sırt üstü yatarak; sağ eliyle sol, sol eliyle de sağ meme dikkatlice ve hafifçe bastırılarak bütün alanlar incelenmeli, daha sonrada koltuk altları kontrol edilmelidir. Meme dokusunun içerisinde veya koltuk altında ele gelen leblebi gibi sertçe bir kitle tespit edildiğinde derhal uzman bir hekime başvurulmalıdır. Ayrıca meme kanserlerinde genellikle ileri dönemde ortaya çıkan meme başının içe çökmesi, meme ucundan akıntı gelmesi gibi bazı belirtilerde görülebilir” şeklinde belirtti.

Tedavi yöntemlerine de değinen Acar, “Meme kanserlerinin asıl tedavisi cerrahidir. Biyopsi yapılarak kesin tanı konulan hastalarda hastalığın ilerleme durumuna bağlı olarak farklı genişlikte yapılan operasyonlarla hastalıklı dokular belirli bir güvenlik mesafesi konularak genişçe çıkarılır. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde ilaç tedavi yapılarak, hastalığın nüks etmesi önlenmeye çalışılır. Destekleyici tedavi olarak Propolis kullanılabilir” dedi.

Bu kanser türünde erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çeken Acar, “Özellikle 30 yaş sonrasında her ay kendi kendini muayene, yılda bir ultrasonografi ve mamografi ile kontrol (yakın akrabalarında meme kanseri olanlarda 6 ayda bir yapılmalıdır), önemlidir. Kendi kendini muayene esnasında en ufak bir kitle şüphesinde, derhal bir genel cerraha muayene olunmalıdır. Unutmayalım ki sağlık konusunda biraz kuruntulu olmak, genelde yaptığımız gibi ihmalkarlıktan daha iyidir. Günümüzün üstün cerrahi ve kemoterapi (ilaç tedavi) teknikleri ile meme kanserlerinde hastaların birçoğunu kalıcı olarak tedavi şansımız çok yüksektir” açıklamasında bulundu.

“Erkeklerde de aynı şekilde memelerinde her hangi bir kitle ortaya çıktığında Derhal uzman bir doktora başvurmalıdır. Bu arada ergenlik dönemindeki erkek çocuklarda hormonal değişiklikler nedeni ile memelerinde ağrılı büyümeler ortaya çıkabilir. Bu doğal süreç nedeniyle anne ve babalar panik yapmamalıdır”.