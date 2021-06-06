banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı halı
Kırmızı halı
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu sorgulamalıyız
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu...
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
Tatil notları…
Tatil notları…
banner376

GAÜ, 4-14 yaş grubu yüzme kursları başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından her yıl düzenlenen ve velilerin merakla beklediği yaz dönemi 4-14 yaş yüzme kursları için kayıtlar başladı.

06 Haziran 2021 Pazar 14:27
GAÜ, 4-14 yaş grubu yüzme kursları başlıyor
banner337

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ yaz dönemi yüzme kurslarının, 8’erli gruplar halinde; Covid-19 Pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleşetirileceği belirtilirken, GAÜ’dün 35 yıllık akademik bilgi biriki ve deneyimi ile birlikte, alanında uzman profesyonel akademik kadro tarafından eğitimlerin verileceği bildirilerek, yüzme kurslarının 14 Haziran’da başlayacağı ve her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri 17:00 - 18:00 saatleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Ayrıca; yüzme Kursları ile, özellikle yaz aylarında bilinçsiz deniz ve havuzlara girilmesi

banner341
ile boğulma oranlarının artması ve buna bağlı olarak profosyonel eğitmenler tarafından

verilecek teknikler ile bu oranların en aza indirilmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, yüzmenin sağlık açısından çok öneme sahip spor dallarından birisi olduğu vurgulandı. Yüzme aktivitesinde, özellikle erken yaşlarda çocuklara doğru tekniklerin aktarılmasının, olası tehlikelere karşı alınacak en büyük önlemlerden birisi olduğunu vurgulandı.

GAÜ Yaz Dönemi Yüzme Kursları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt için, 0533 882 89 99 numaralı telefona ulaşılabileceği bildirildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşaret dili eğitimi urs bitirme belgeleri verildi
İşaret dili eğitimi urs bitirme belgeleri verildi
Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” adlı kitabını Amcaoğlu’na takdim etti
Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” adlı kitabını Amcaoğlu’na takdim etti
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim