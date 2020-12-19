banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne kadar güvenelim!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne...
Sibel Tatar
Sibel Tatar
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Zincirleme reaksiyon başlamadan
Zincirleme reaksiyon başlamadan
banner376

Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de sergiledikleri kararlılıkla Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru haklarına halel getirtmediklerini ve getirtmeyeceklerini belirtti.

19 Aralık 2020 Cumartesi 13:32
Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu
banner337
banner351

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu’nda 2021 bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına yaptığı konuşmada Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusuna da değindi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki devletli çözüm yönündeki iradesini açık şekilde sandığa yansıttığını belirten Oktay,  Türk milletinin de Kıbrıs Türk'ünü eşit egemenlik mücadelesinde hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, bundan sonra da bırakmayacağını vurguladı.
Oktay, "Ne geçmişte yapılan haksızlıkları, zulümleri unutmak ne de bugün oynanmaya çalışılan oyunları görmezden gelmek mümkündür. Uluslararası toplum, Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya artık bir son vermesi çağrısında bulundu."
AB başta olmak üzere, uluslararası topluma gazi Meclis'ten bir kez daha seslenmek istediğini belirten Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

banner341
" KKTC'ye karşı, ulaşım gibi temel insan hakları da dahil ambargolar, adaletsiz ve dışlayıcı yaklaşımlar böyle sürüp gider mi sanıyorsunuz? Buna müsaade etmeyeceğimizi buradan bir kez daha haykırmak istiyorum. Daha ne zamana kadar Kıbrıs Türk'ünün adadaki varlığını görmezden geleceksiniz? Uluslararası toplumun gözleri kör, vicdanı sağır olsa da biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yalnız bırakamayız." ifadesine yer verdi. 
KKTC'nin, kendi toprağı olan Maraş'ı çözüme yönelik bir iyi niyet göstergesi olarak kapalı tutmasına rağmen, 46 yıldır bir çözüme ulaşılamadığını, Kıbrıs'ın incisi Maraş'ın atıl kaldığını belirten Oktay, oysa Maraş'ın uluslararası hukuk temelinde ve oradaki hak sahiplerinin de haklarını teslim edecek şekilde açılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

"Dünyanın sayılı sahillerinden birisi artık kapalı değildir"

Türkiye'nin, bu statükonun kırılması için KKTC'nin şartsız bir şekilde yanında olduğunu anımsatan Oktay, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Biz biliyoruz ki bu hayalet şehrin yeniden hayat bulması, Kıbrıs sorununun siyasi çözümü yolunda önemli bir merhale olacak. Bu doğrultuda KKTC'nin Kapalı Maraş bölgesinde yaptığı envanter çalışmalarını ve bu konudaki istişareleri destekledik. Maraş'ın eski günlerine dönmesi için bakanlıklarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte KKTC'nin yanında olduk. Bunu tek taraflı Rum kesimi çıkarlarının neden olduğu çözümsüzlüğü reddeden Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak siyasi kararı olarak gerçekleştirdik. Dünyanın sayılı sahillerinden birisi artık kapalı değildir. Maraş, sahili ve sahil şeridindeki parkları, cadde ve sokaklarıyla Kıbrıs Türkü, kardeşlerimizin kullanımındadır. Devam eden süreçlerin tamamlanmasıyla bütünüyle hayat bulduğu günleri de inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kattığı siyasi vizyonun yanında turizm alanında katma değer getirecek ve ciddi bir ekonomik kazanım da sağlayacaktır. Çözüm, Ada'nın 1571 yılından bu yana asli unsuru olan Kıbrıs Türkü'nün sağlam iradesi ve Türkiye'nin desteği ile gelecektir. Yeter ki irade olsun, her şeyin bir çözümü var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit bir üyesi haline gelmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz."

banner360
Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayDoğu Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Olağanüstü Kurultayı yarın yapılıyor
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Olağanüstü Kurultayı yarın yapılıyor
Tatar: “Öğrencilerin en azından bir kısmının geri gelmesi masaya yatırılmalı”
Tatar: “Öğrencilerin en azından bir kısmının geri gelmesi masaya yatırılmalı”
Mücahitlerden uyarı: “Kıbrıs’ı tamamen ele geçirmeden hayallerinden vazgeçmeyecekler”
Mücahitlerden uyarı: “Kıbrıs’ı tamamen ele geçirmeden hayallerinden vazgeçmeyecekler”
Saner'den teşekkür
Saner'den teşekkür
UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güven oyu aldı!
UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güven oyu aldı!
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Meclis güvenoyu için toplanıyor
Meclis güvenoyu için toplanıyor
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum
Hava durumu
Hava durumu
Ailesi ve sevenleri yasta
Ailesi ve sevenleri yasta

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim