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“Fine TALKS” seminerler dizisinin yeni konuğu Uygar Erdim

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik ve halka açık yapılan “Fine TALKS” adı altındaki seminerler dizisi içinde bulunduğumuz Pandemi sürecinden dolayı bu yıl online olarak gerçekleşiyor. seminerler dizisinin bu sezon sonundaki konuğu Video Yapımcısı ve Yönetmen Uygar Erdim oluyor.

08 Haziran 2021 Salı 10:42
“Fine TALKS” seminerler dizisinin yeni konuğu Uygar Erdim
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“Güzel Konuşmalar” anlamına gelen “Fine TALKS” isimli seminerler güzel sanatlar, mimarlık ve iletişim alanlarında başarı kazanmış kişilerin mesleki deneyimlerini aktarmalarından oluşuyor.

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Erdim 1981’de Lefkoşa’da doğdu. Sinemaya olan ilgisi çocuk yaşlarda başladı. Doğu Akdeniz üniversitesi, Radyo, TV, Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra yaklaşık 15 yıllık televizyonculuk deneyimi edindi. Çeşitli yerel kanallarda kurgu, yapım ve yayın yönetmeni olarak çalıştı. Bu esnada kendi bireysel çalışmalarından da uzak durmadı. Kısa film, belgesel, klip ve deneysel videolar yaptı. Uzun süren medya yıllarından sonra 2015 yılından itibaren tamamen bağımsız çalışmaya başladı. Hem iş odaklı hem de sanatsal çalışmalar yapmaya devam etti. Üniversitelerde televizyon yapımcılığı, yönetmenlik ve fotoğrafçılık üzerine dersler verdi. 2016 yılında önce Yakın Doğu Üniversitesi, Medya Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisansını bitirdi ve sonrasında burs alıp İtalya’ya gitti. Floransa şehrinde 8 ay kalıp bu sürede hem bilgilerini pekiştirdi hem de iş bağlantılarını genişletti. Aynı zamanlarda yaratıcı yazarlık çalışmalarına ağırlık verdi. 2017’de Kıbrıs’a tekrar döndükten sonra Kıbrıs’ın güneyindeki film yapımcısı arkadaşları ile iki toplumlu işler üretmeye başladı. Pandemi öncesinden itibaren başlayıp henüz bitiremediği mini dizi ve kısa film çalışmaları vardır. 2021 yılında‘Yüzbirinci Oda’ isimli radyo tiyatrosunu yazıp, ‘Save The Date’ isimli kısa filmin hem senarist-hem de yönetmenliğini yaptı. Hali hazırda senaryo ve dizi çalışmaları devam etmektedir.

Uygar Erdim’in Kıbrıs Amerikan Üniversitesi öğrencilerine meslek hayatındaki deneyimlerini ve başarı sırlarını aktararak merak edilen soruları yanıtlayacağı “Fine TALKS” Semineri 09 Haziran 2021 Çarşamba günü, Saat 15.00 ‘da Google Meets üzerinden Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin Facebook canlı yayını olarak gerçekleşiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fine TalksUygar Erdim
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