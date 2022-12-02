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Fikri Ataoğlu: Girne'de iki ayrı teleferik projesini hayata geçireceğiz

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkesinin turizmde gelecek hedeflerine yöneldiğini belirterek, "Alternatif model oluşturabilmek için yeni yat limanları, golf sahaları yapmanın yanı sıra Girne'de iki ayrı teleferik projesini hayata geçireceğiz." dedi.

02 Aralık 2022 Cuma 12:32
Fikri Ataoğlu: Girne'de iki ayrı teleferik projesini hayata geçireceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'nin turizm projeleri ve hedefleriyle ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ataoğlu, Koronavirüs salgını öncesi turizm rakamlarını yeniden yakaladığını ve gelecekte daha fazla turist ağırlayabilmek için alternatif yeni projelere yöneldiğini söyledi.

Girne Antik Yat Limanı'nı genişletme projesini sürdürmenin yanı sıra Gazimağusa Yat Limanı için ihaleye çıkacaklarını dile getiren Ataoğlu, Gaziveren tarafında da küçük yatların yanaşabileceği marinanın yapımı amacıyla alan oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Ataoğlu, söz konusu projelerle her turizm sezonunda Akdeniz'de dolaşan yatlardan 200-300 kadarını KKTC limanlarında ağırlamayı hedeflediklerini kaydederek, bunun ülkedeki istihdam ve ticarete de katkı sağlayacağına işaret etti.

Alternatif proje anlamında spor turizmini ülkeye kazandırmak için 4-5 golf sahasının yapımı üzerinde çalıştıklarını anlatan Ataoğlu, Bafra bölgesine en az 3 golf sahası yapmayı planladıklarının altını çizdi.

Ataoğlu, Girne ilçesine kuracakları teleferik için projenin Merkezi İhale Komisyonu'nda son aşamada olduğunu ifade ederek, bölgeye Girne'den Saint Hilarion Kalesi'ne kadar ulaşacak ikinci teleferik hattını kurmak üzere çalıştıklarını söyledi.

"AMACIMIZ, KKTC'Yİ 12 AY TURİST AĞIRLAYACAK BİR YER HALİNE GETİRMEK"

Turizmde tüm altyapı sorunlarını çözmeye odaklandıklarını ve KKTC'nin yatak sayısını arttırmak üzere yeni otel inşası için alan tespiti yaptıklarını belirten Ataoğlu, diğer yandan Türkiye'nin desteğiyle ülkenin tanıtımına yönelik kampanyalar yürüttüklerine dikkati çekti.

Salgın öncesi 2019 yılında KKTC'ye gelen turist sayısının 1 milyon 700 binlerde olduğunu, bu rakamın 2021'de 400 bine gerilediğini ifade eden Ataoğlu, şunları dile getirdi:

"Bu yılın eylül ayı sonuna kadar ülkemize gelen turist sayısı 1 milyon 200 bin dolayında. Yıl sonuna kadar 2019 rakamlarını yakalamış olacağız. Otellerimizdeki doluluk oranı çok yüksek. Yaz döneminde ülkemize günde gelen uçak sayısı 5 iken şu an için 13 ile 15 arası. Amacımız, KKTC'yi 12 ay turist ağırlayacak bir yer haline getirmek. Pandemi sonrası eski rakamlarımızı yakaladık. Gelecek dönem daha yüksek turizm rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için altyapısı ile birlikte alternatif turizm modeli yaratıyoruz. Alternatif model oluşturabilmek için yeni yat limanları, golf sahaları yapmanın yanı sıra Girne'de iki ayrı teleferik projesini hayata geçireceğiz."

ERCAN'A YENİ SEFERLER 

Ataoğlu, Ercan Havalimanı'nda süren yeni terminal binası ve tesis çalışmalarının tamamlanmasıyla bazı hava yolu şirketlerinin KKTC seferlerine başlamasını beklediklerini, bunun da ülkedeki turizm için önemli bir katkı anlamına geleceğini sözlerine ekledi.

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