banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
banner376

Feci trafik kazası: 2 yaralı

19 Haziran 2021 Cumartesi 09:46
Feci trafik kazası: 2 yaralı
banner337

GAZİMAĞUSA-İSKELE ANAYOLU BÖLÜNMÜŞ YOLDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

banner341
Bugün saat 23:00 sularında Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde Gazimağusa Devlet Hastanesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

EK 427  Plakalı araç sürücü Gazimağusa’dan İskele İstikametine gittiği esnada aşırı süratli olmasından dolayı önünde bulunan GU 179 plakalı araça arkadan çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti, önce orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarpttı daha sonra ise refüj içerisinde durabildi .GU 179 Plakalı araç sürücüsüde arkadan çarpmanın etkisi ile yoldan çıkarak yolun solunda park halinde duran araca çarptı. Kazada yaralan 2 kişi ise Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu araçtan  akan yağlar nedeni ile yol bir süre trafik akışına kapatılırken, İtfaiye ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan yağlar su ile yıkanılarak temizlendi daha sonra ise trafik akışına açıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.(MHA)

banner360
Son Güncelleme: 19.06.2021 09:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı bugün yapılıyor
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı bugün yapılıyor
Hava durumu
Hava durumu
DESA City Mall AVM ‘de açılıyor!
DESA City Mall AVM ‘de açılıyor!
Saner: Hedef Temmuz’a kadar aşılı insan oranını 30 yaşa kadar indirmek
Saner: Hedef Temmuz’a kadar aşılı insan oranını 30 yaşa kadar indirmek
Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, karar ve önerilerini paylaştı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, karar ve önerilerini paylaştı
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Nefese Dönüş Projesi” devam ediyor
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Nefese Dönüş Projesi” devam ediyor
KKTC'de 21'yerel 25 yeni vaka
KKTC'de 21'yerel 25 yeni vaka
K.T. Tabipleri Birliği, Lefkoşa’da yapılacak 500 yatak kapasiteli hastaneyle ilgili hükümete dört soru yöneltti
K.T. Tabipleri Birliği, Lefkoşa’da yapılacak 500 yatak kapasiteli hastaneyle ilgili hükümete dört soru yöneltti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim