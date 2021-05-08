Evren, Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İsrail silahlı güçlerinin dün akşam, Mescid-i Aksa’da Müslümanlara karşı gerçekleştirdiği saldırıları “esefle” kınadığını belirtti.

Evren yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“İsrail terörünün ve şiddet kültürünün son bulması için tüm dünya devletlerinin bu vahşete daha fazla sessiz kalmaması, sesini yükseltmesi şarttır.





