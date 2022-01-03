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Evkaf’tan 2021 yılında 21 milyon liralık yardım

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), 2021 yılında eğitim, sağlık ve sosyal destek projeleri gibi hayır işleri için toplamda 21 milyon harcadı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 16:30
Evkaf’tan 2021 yılında 21 milyon liralık yardım

Evkaf’tan yapılan açıklamaya göre, eğitime 11 milyon, sağlığa 1 milyon 375 bin ve engellilere 2 milyon TL destek verilirken, ihtiyaçlı kişilere yönelik çeşitli sosyal yardımlar da yapıldı.

Eğitime yapılan 11 milyon TL’lik destekle okulların bakım onarımı yapıldı, okullara teçhizat ve ekipman alımı yapıldı, öğrencilerin kıyafet, kitap, kırtasiye ve tablet gibi ihtiyaçları karşılandı ve yüzlerce üniversite öğrencisine burslar verildi. Ayrıca, İskele’de 8 milyon harcanarak Türk Maarif Koleji binası yapıldı.

Sağlık alanına yapılan 1 milyon 375 bin TL destekle ise devlet hastanelerine tıbbi cihazlar alındı, hastanelerin bina donatımları ve tadilatlarının yapılması sağlandı. Sağlık sorunu olan ihtiyaçlı kişilerin tedavi masrafları da karşılanırken, ilaç ve cihaz alımı konusunda da yardımlar yapıldı.

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Engellilere yapılan 2 milyon TL destekle ise engelli bireylerin özel eğitim kurumlarında eğitim ücretleri ile sandalye, rampa, yatak, gıda, bez, ameliyat, fizik tedavi ve ilaç gibi ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca engelli bireylerin spor, kültür ve sanat faaliyetleri için destek verildi.

Öte yandan, sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin ev kiralarının ve elektrik-su faturalarının ödemeleri ile gıda, temizlik malzemesi, soba, şilte battaniye, yatak gibi ihtiyaçları karşılandı, ev tamirat ve tadilatları yapıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi Paylaşım Mutfağına ve Kadın Sığınma Evine de aylık gıda desteği yapılırken, dernek, kurum ve kuruluşların sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki projelerine de katkılar sağladı.

Evkaf’tan yapılan açıklamada, hayır kaleminden 21 milyon TL harcanmasına ilaveten Evkaf’ın pandemiden dolayı gelişen mağduriyetleri azaltmak için tüm kiralarda yüzde yirmi beş indirim yaptığı ve gecikme zammı affı uyguladığı da kaydedildi.

Açıklamada, Vakıflar’ın çok sayıda devlet kurumuna ve kâr amaçlı olmayan vakıf ve derneklere sembolik rakamlara bina kiraladığı da belirtildi.

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Son Güncelleme: 03.01.2022 18:02
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