Evkaf İyilik Gönüllüleri Lübnan’daki patlamada hasar gören hastane yararına kermes düzenledi

Güzelyurt Evkaf İyilik Gönüllüleri’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte toplanan 350 euro değerindeki bağış Lübnan’daki hastaneye gönderildi.

Güzelyurt Evkaf İyilik Gönüllüleri sorumlusu Nurçin İncirli de ikinci el pazarını, her hafta farklı bir hayırlı amaç doğrultusunda düzenlemek istediklerini belirterek, farklı kurumlara yardım için bu pazarı gelenekselleştirme gayesinde olduklarını ifade etti.

