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Evkaf İyilik Gönüllüleri Lübnan’daki patlamada hasar gören hastane yararına kermes düzenledi

Güzelyurt Evkaf İyilik Gönüllüleri, Güzelyurt Müze avlusunda düzenlediği ikinci el etkinliği ile kıyafetten yiyeceğe kadar çok sayıda ürünü satarak gelir elde etti. 

11 Ağustos 2020 Salı 10:00
Evkaf İyilik Gönüllüleri Lübnan’daki patlamada hasar gören hastane yararına kermes düzenledi
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Güzelyurt Evkaf İyilik Gönüllüleri’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte toplanan 350 euro değerindeki bağış Lübnan’daki hastaneye gönderildi.  
Güzelyurt Evkaf İyilik Gönüllüleri sorumlusu Nurçin İncirli de ikinci el pazarını, her hafta farklı bir hayırlı amaç doğrultusunda düzenlemek istediklerini belirterek, farklı kurumlara yardım için bu pazarı gelenekselleştirme gayesinde olduklarını ifade etti.

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Son Güncelleme: 11.08.2020 10:48
Anahtar Kelimeler:
KermesEvkaf İyilik Gönüllüleri
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