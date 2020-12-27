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Evimizde küçük dokunuşlarla kış mekanları yaratmanın yolları

27 Aralık 2020 Pazar 16:26
Evimizde küçük dokunuşlarla kış mekanları yaratmanın yolları
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras evlerde küçük dokunuşlarla kış mekanları yaratmanın yollarını anlattı.

   “Hepimiz için evin anlamı özeldir. Anılarımız orada birikir, yorgun bir günün ardından rahatladığımız yer evimizdir. İster bahçe içinde, bir apartman katında, ister küçük, ister büyük ev bizim için kendimizi iyi hissettiğimiz ve konforumuzu yaratmak istediğimiz bir alandır. Özellikle 2020 yılında pandemi döneminin izolasyon şartlarının hala bir ölçüde devam ettiğini düşünürsek, evimizi gelen kış günlerinde nasıl daha konforlu ve keyifli hale getirebileceğimizi düşünebiliriz” diyen Aras, bir iç mekanı en iyi değerlendirmenin yolunun 3 temelden geçtiğini ve bu temellerin ışık, doku ve renk olduğunu belirtti.

   Aras “Işık, güneşten aldığımız doğal aydınlatma ile sağlanabileceği gibi, evimizde kendi istediğimiz köşelerde farklı aydınlatma çeşitleri ile daha neşe veren, enerjimizi yüksek tutan bir düzen kurabiliriz. Özellikle de kış aylarında yaşam alanımızda sehpalarımızın üzerinde zevkimize göre seçeceğimiz bir abajur evin tüm ışığını değiştirecektir. Ya da kanepelerimizin yanına koyabileceğimiz bir yerden aydınlatma da kış akşamlarında dinlendirici ve enerjiyi yüksek tutucu bir etki verir” diyerek, tepe aydınlatmalarının yerine bu tarz aydınlatmaların her zaman bir evin konforunu arttırdığını ifade etti.

Doğru seçilen ışık, doku ve renk yaşam alanlarında her zaman sihir yaratır

   İkinci önemli nokta üzerinde duran Aras, doğru dokuyu seçmenin de önemli olduğunu söyleyerek açıklamasına şöyle devam etti; “Evimizde hepimizin sevdiği bir kanepe muhakkak vardır. Her mevsim eşya değiştirmek elbette mümkün değildir; ama mevsime göre küçük dokunuşlarla ortamı değiştirebiliriz. Kış döneminin en rahat ettiren dokuları ince kadife, polar ve İskoç battaniye dediğimiz yün ve pamuk karışımı battaniyelerdir. Farklı kalınlık ve renklerde olmaları seçim şansını da arttırır. Sevdiğiniz kanepenin üstüne serebileceğiniz battaniyeler ile sehpalara koyacağınız abajurlar yaşam alanınızı bir anda kış evine döndürmeye başlar.”

 Üçüncü ve en önemli etkenin renk olduğuna değinen Aras, “Her mevsim geçişinde duvarlarımızın rengini değiştiremeyiz; ancak yaşam alanımıza kış renklerini katmanın başka yolları var. Kış renkleri olarak bordo, koyu kahve, koyu yeşil, koyu sarı, mor, gri ve hardal gibi sıcak tonları seçebilirsiniz. Hangilerini bir arada kullanmak istediğiniz size kalmakla birlikte iki rengi çok kullanıyorsanız, üçüncü rengin daha az kullanılması mekanı daha şık gösterir. Renk değişimi önce yastıklarla yapılabilir. Örneğin bordo ve bej ağırlıklı bir İşkoç battaniyesi ile hardal rengi ve bordo yastıklar kullanılabilir; yanına aynı tonlarda düz renk diz şalları eklenebilir. Sehpanızın üzerine seçebileceğiniz birkaç bu rengi taşıyan aksesuar ile eviniz bir anda başka bir mevsime giriş yapar. Bordo fincanlar, bej bir vazo ve içinde çiçekler, aynı tonlarda ve farklı büyüklüklerde birkaç mum, büyük ahşap kaseler evinizin yaşam alanını sıcak bir atmosfer haline getirir. Tek bir kanepe ve sehpa ile yapabileceğiniz bu değişiklikler kış mevsimi bitiminde rahatlıkla kaldırılabilir ve evinizi başka dokunuşlarla bu sefer bahar ortamına getirebilirsiniz. Doğru seçilen ışık, doku ve renk yaşam alanlarında her zaman sihir yaratır” dedi.

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