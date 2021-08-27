Esnaf ve Zanaatkarlar Odası: “Kapanmaya doğru hızla gitmemiz için her şey yapılıyor”

KTEZO Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “Bu karara akıl tutulması demek bile yeterli değil. Beceriksizlik hiç değil. Algılama meselesi var. Toplumda olup biteni anlayamama, anlamama meselesi var. Yaşanan sıkıntıları görmeme, görememe meselesi var. Ürkütücü olan da bu” denildi.

Bu kararla salgına daha çok yol verileceği, salgının daha çok hızlanacağı, dolayısıyla ekonomi ile birlikte bütçenin de daha çok kaosa gireceği belirtilen açıklamada, “Kesin olan bir şey varsa o da bu karardan derhal geri dönülmesi gerektiğidir. Ama baskı, ama itaatsizlik, ama başkaldırı ile” ifadeleri kullanıldı.

“BAŞIMIZ BELADA”

“Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. başımız belada” şeklinde devam edilen açıklamada, kararın uygulanamayacak ve denetlenemeyecek olmasının da ayrı bir sorun olduğu savunularak, topluma verecek bir şeyi olmayanların kendileri için de yapacakları tek iyiliğin bir an önce çekip gitmek olduğu öne sürüldü. Açıklamada, yeni bir kültür, yönetim anlayışı ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu da belirtildi.