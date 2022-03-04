Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, tarihi yerlerde temizlik çalışmalarını hızlandırdı

SOLİ, GİRNE KALESİ VE ST. HİLARİON KALESİ’NDE EŞ ZAMANLI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, turizm sezonunun yaklaşması ile tarihi yerlerin temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde yeniden başlayan turist artışı ile yoğun ilgi gören ören yerlerinin sürekli bakımlı ve temiz olması amacıyla belirli aralıklarla Daire’nin yaptığı temizlik çalışmalarına ek olarak tüm müzeler, ören yerleri, tarihi mekanlar ve çevrelerini de kapsayacak şekilde geniş çaplı bir temizlik çalışması yapılıyor” denildi.

Açıklamada, temizlik çalışmalarının, “turizm potansiyeli açısından büyük bir önemi olan Soli, Girne Kalesi ve St. Hilarion Kalesi gibi yerleri ziyaret eden turistlere, daha iyi hizmet verebilmek ve tarihi mirası koruyabilmek için yapıldığı” belirtildi.

Eş zamanlı olarak başlayan temizlik çalışmalarının, bu üç tarihi yerin ardından önem sırasına göre diğer tarihi yerlerde de devam edeceği kaydedildi.