Eski CAS şirketinin çalışanları açlık grevi başlattı...

Eylemciler, “CAS ölüm orucunda” yazılı pankart da açtı.
Çalışanlar adına TAK muhabirine grev ile ilgili bilgi veren İbrahim Kaklık, eski CAS çalışanı değil “CAS mağduru” olduklarını belirterek, “21 aydır sokaktayız, mağduriyetlerimizin son bulmasını istiyoruz” dedi.
“115 MAĞDUR VAR”
Kaklık, işten çıkarılırken tazminat alamadıkları gibi beş buçuk ay maaş da alamadıklarını ifade etti.
3 KİŞİ AÇLIK GREVİNDE
Başbakanlık önünde 3 kişinin açlık grevine başladığını da belirten Kaklık, “Ölmek var dönmek yok sonuç alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Haber: Emir Ertorun -Fotoğraf: Erol Uysal