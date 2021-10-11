Ertuğruloğlu: “Hiçbir ülkede giriş yasağı konulan kişiler listesini yayımlama veya duyurma gibi bir uygulama yoktur”

Yazılı açıklama yapan Ertuğruloğlu, “Bu zaten mantık dışı bir durumdur. Bu konuda kişilerin, ilgili ülkelerin büyükelçiliklerine bireysel başvuru yaparak bilgi edinmelerinin önünde bir engel yoktur.” ifadelerini kullandı.
Ertuğruloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ayrıca, konunun istismar edilerek veya yanlış yorumlanarak, vatandaşın hakkının korunmaması gibi bir suçlamanın kabul edilmesi söz konusu değildir. Türkiye’ye giriş, birtakım güvenlik, muhaceret ve diğer konsoslosluk işlemlerine tabi bir olaydır; sorgusuz sualsiz giriş diye bir hak olmadığı gibi, bunun ihlali de yoktur.”