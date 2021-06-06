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Ersin Tatar, BHEMODA mağazasının açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün Gazimağusa bölgesine giderek BHEMODA mağazasının açılışına katıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Başbakan Ersan Saner, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Mağaza direktörü Bebek , açılışa katılan herkese teşekkür ederek, yeni yatırımlara imza atarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.

06 Haziran 2021 Pazar 13:27
Ersin Tatar, BHEMODA mağazasının açılışına katıldı
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Başbakan Ersan Saner de açılışta yaptığı konuşmasında, yaşanan pandemi sürecinde ülkede ekonomik sıkıntılar yaşanırken yeni istihdamların cesaret istediğini belirterek, yatırımından ötürü Bülent Bebek’i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, iş adamı Bülent Bebek’i girişiminden ötürü kutlayarak, doğru yatırımlar yaparak iş hayatında başarılı olduğunu kaydetti.

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Tatar, “ Maraş açılımının altında bizlerin imzası var, Gazimağusa daha da gelişecek” diyerek, pandeminin illa ki sona ereceğini dile getirdi. Hükümetin pandemi sürecini başarıyla yürüttüğüne işaret eden Tatar, konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi ve “ Cenevre’de dediğimiz gibi biz iki bağımsız devletten yanayız” ifadelerini kullandı.

Karamsarlığa kapılmadan kalkınma ve yatırımların devam etmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, nice başarılı yatırımlar dileğinde bulundu.

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