Ersin Tatar, BHEMODA mağazasının açılışına katıldı

Başbakan Ersan Saner de açılışta yaptığı konuşmasında, yaşanan pandemi sürecinde ülkede ekonomik sıkıntılar yaşanırken yeni istihdamların cesaret istediğini belirterek, yatırımından ötürü Bülent Bebek’i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, iş adamı Bülent Bebek’i girişiminden ötürü kutlayarak, doğru yatırımlar yaparak iş hayatında başarılı olduğunu kaydetti.

Tatar, “ Maraş açılımının altında bizlerin imzası var, Gazimağusa daha da gelişecek” diyerek, pandeminin illa ki sona ereceğini dile getirdi. Hükümetin pandemi sürecini başarıyla yürüttüğüne işaret eden Tatar, konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi ve “ Cenevre’de dediğimiz gibi biz iki bağımsız devletten yanayız” ifadelerini kullandı.

Karamsarlığa kapılmadan kalkınma ve yatırımların devam etmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, nice başarılı yatırımlar dileğinde bulundu.