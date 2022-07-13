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Eroğlu ameliyata alındı
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Eroğlu ameliyata alındı

13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:15
Eroğlu ameliyata alındı

Eroğlu’nun kızı UBP Milletvekili Canaltay ameliyatın yaklaşık 2 saat süreceğinin beklendiğini kaydetti

 Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, şah damarındaki (Karotis) tıkanıklığı ortadan kaldırmak için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi tarafından ameliyata alındı.

YDÜ Hastanesi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, tomografik anjiyo ile şah damarında yüzde 80 daralma tespit edilen Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu’ndan oluşan kalp ve damar cerrahisi ekibi tarafından açılarak, daralmaya neden olan tabakalardan arındırılarak yeniden kapatılacak.

Damar cerrahisinin en riskli ameliyatlarından olan işlem, beyin fonksiyonlarını korumak amacıyla özel bir teknikle gerçekleştirilecek. Ameliyatın öğlen saatlerinde tamamlanması bekleniyor.

Açıklamaya göre, 3 Temmuz’da, yüksek tansiyon ve kısa süreli bilinç kaybı şikayetleriyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran ve önlem amaçlı gözlem altına alınan Dr. Derviş Eroğlu’na 5 Temmuz’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Prof. Dr. Levent Cerit ve Uzm. Dr. Aziz Günsel tarafından gerçekleştirilen operasyonla ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takılmıştı. ICD, oluşan düzensizliği otomatik olarak algılayıp, elektroşok ile kalp ritmini normale çeviriyor.

-Resmiye Eroğlu Canaltay

Öte yandan TAK muhabirinin Eroğlu’nun kızı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’dan edindiği bilgiye göre, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu saat 10.00 civarında ameliyata alındı ve ameliyatın yaklaşık iki saat sürmesinin bekleniyor.

Canaltay, ameliyatın tamamlanmasının ardından hastanenin gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 13.07.2022 12:33
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