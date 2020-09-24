Erkurt'un ölüm sebebi kalp ve akciğer

ERKURT’A OTOPSİ YAPILDI…ÖLÜM SEBEBİ KALP VE AKCİĞER
Polis Basın Subaylığı, Hakan Erkurt’un otopsi sonucunu açıkladı. Lefkoşa’da salı günü evinde ölü bulunan Hakan Erkurt’un (E-54) otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu” olduğu tespit edildi.
KÖPEĞİ ZEHİRLEDİ
İnönü’de M.Ş.’nin (E-75), bir şahsa ait evin avlusunda bağlı bulunan av köpeğini, kendisine önceden saldırdığı gerekçesiyle dün zehirleyerek öldürdüğü tespit edildi.
ARAÇ YANGINI
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Turunçlu - İnönü kavşağı yakınlarında bu sabah Samson Oluwakemi Fatoba yönetimindeki RN 480 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrederken, muhtemelen aracın motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangında araç tamamen yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.