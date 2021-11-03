Erhürman ve Sucuoğlu basına açıklamalarda bulundu

ERHÜRMAN: “CTP HERHANGİ BİR HÜKÜMET FORMÜLÜNÜN İÇERİSİNDE DEĞİL”

SUCUOĞLU: “EN ERKEN ZAMANDA ERKEN SEÇİM”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “CTP herhangi bir hükümet formülünün içerisinde değil” diyerek, UBP ile görüşmelerinde bunu konuşmadıklarını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise, UBP olarak en erken zamanda erken seçimin olması yönünde görüşleri olduğunu ifade ederek, bu görüşü CTP’nin de taşıdığını söyledi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP’yi ziyaret ederek, CTP Genel Başkanı Erhürman ve heyetiyle görüştü.

Erhürman ve Sucuoğlu görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

ERHÜRMAN: “CTP’NİN HÜKÜMET İÇİNDE YER ALMASINI KONUŞMADIK”

Konuşmasında ilk olarak UBP Genel Başkanlığı’na seçilen Faiz Sucuoğlu’na “hayırlı olsun” dileklerini ileten Erhürman, görüşmenin olumlu havada geçtiğini söyledi.

UBP ve Sucuoğlu’na hükümet kurma çalışmalarında başarılar dileyen Erhürman, belli istişarelerin olduğuna işaret etti. CTP’nin böyle bir hükümet içinde yer almasını konuşmadıklarını, böyle bir beklenti olmadığını ifade eden Erhürman, CTP olarak 3 konu üzerinde durduklarını kaydetti.

Erhürman, üzerinde durdukları konuların başında gelen bütçenin bir an önce Meclis’e sevk edilmesi ve Meclis’ten geçmesi için gerekli çalışmanın yapılması gerektiği görüşünü aktardıklarını belirtti.

İkinci konunun, Yüksek Mahkeme Başkanı’nın da dile getirdiği, seçim sistemi olduğunu kaydeden Erhürman, yasada değişiklik yapılmazsa, seçimde sıkıntı yaşanacağı endişelerine vurgu yaptı. Tufan Erhürman, eşit şartlarda kurulacak bir ad-hoc komitede “üzerinde uzlaşılabilecek değişikliklerin” yapılması için çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Üçüncü konunun ise hali hazırda komitelerde oy birliğiyle geçen yasalarla ilgili olduğunu kaydeden Erhürman, bu yasaların Meclis’ten geçmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, seçim tarihi netleşir netleşmez bunun Meclis’te karara bağlanması ve Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra seçim yasaklarının devreye girmesi gerektiği yönündeki düşüncelerini paylaştıklarını belirtti.

Erhürman, hükümet kurma çalışmalarında Sucuoğlu ve ekibine başarılar diledi.

SUCUOĞLU

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da, CTP heyetine teşekkür ederek, yararlı bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Sucuoğlu, komitelerde oy birliğiyle geçen ve hassasiyetle üzerinde durdukları yasaların Meclis’te bir an önce görüşülüp, yasallaşması konusunda aynı fikirde olduklarını ifade etti.

“EN ERKEN ZAMANDA ERKEN SEÇİM”

Seçim yasasında karma oyların daha anlaşılır şekilde düzeltilmesi veya kaldırılması yönünde de görüş birliği bulunduğunu dile getiren Faiz Sucuoğlu, bunların yanında UBP olarak en erken zamanda erken seçimin yapılması yönündeki görüşlerini CTP’nin de taşıdığını söyledi.

Bütçe için yasal sürecin hesaplanması gerektiğine dikkat çeken Sucuoğlu, planlanan tarihler içinde bütçenin geçmesi mümkün olabilirse, bütçenin de geçirilip, daha sonra erken seçim yapılarak, yeni gelecek hükümetin üzerinden bu yükü alma düşüncesinde olduklarını kaydetti.

“3 KONUDA FİKİR VE DÜŞÜNCELERİMİZ AYNI”

3 konuda da fikir ve düşüncelerinin aynı olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bu konuları yarın parti organlarında tartışacaklarını söyledi. Meclis’in Ekim ayından bu yana sadece 1 defa toplanabildiğine işaret eden Sucuoğlu, Meclis’in miadını doldurduğuna inandığını ifade etti. Sucuoğlu, bu nedenle erken seçimin bir an önce yapılması gerekliliğine işaret etti.

Açıklamaların ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı. CTP’nin hiçbir formülde olası bir hükümette yer alıp almayacağının sorulması üzerine Erhürman, “Öyle bir konuyu görüşmedik. Öyle bir gündemimiz yok” yanıtını verdi.

“CTP HERHANGİ BİR HÜKÜMET FORMÜLÜNÜN İÇERİSİNDE DEĞİL”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın açıklamaları hatırlatılan Erhürman, CTP olarak çok uzun süreden beridir bir an önce erken seçim istediklerine işaret ederek, hükümeti kurma görevinin Faiz Sucuoğlu’nda olduğunu ve Sucuoğlu’nun böyle bir konuyu toplantıda gündeme getirmediğini kaydetti. Erhürman, “CTP herhangi bir hükümet formülünün içerisinde değil” vurgusu yaptı.

Erhürman, geçen sene muhalefetin tavrıyla bütçe görüşmelerinin daha erken sonuçlandığı hatırlatılarak, bu yıl da böyle bir tavır sergilenip, sergilenmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtında, Sucuoğlu’nun tarihler konusunda çalışma yapılacağını söylediğini anımsatarak, eğer birtakım ihtiyaçlar doğarsa bunları konuşacak bir iletişime sahip olduklarını söyledi.

“Bütçe seçimden önce mi geçecek?” sorusuna ise arzu edilenin öyle olduğunu ancak buna kurulacak hükümetin karar vereceğini belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, Ocak ayında bütçe olmadığında, ülkenin ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da aynı soruya, “Arzu edilen o” yanıtını verdi.