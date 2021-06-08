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Erhürman: “Üretimi planlayacağız, üreterek var olacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “uzun vadeli kalkınma planlarıyla üretimi planlayacaklarını, Kıbrıs Türk halkının da üreterek var olacağını” kaydetti. 

08 Haziran 2021 Salı 16:30
Erhürman: “Üretimi planlayacağız, üreterek var olacağız”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “uzun vadeli kalkınma planlarıyla üretimi planlayacaklarını, Kıbrıs Türk halkının da üreterek var olacağını” kaydetti. 

Erhürman, iktidara gelmeleri halinde Anayasa’da da yeri olan ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planlarını devreye koyacaklarını ifade ederek, bu konuda sadece hükümet değil, muhalefetin de desteğini isteyeceklerini vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi 5+BM toplantısının öncesi ve sonrasında yaşananları Oda yönetimine aktaran Erhürman, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarından da bahsetti.

Erhürman’a, KTSO ziyaretinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile Girne milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu MYK Üyesi Fikri Toros eşlik etti. Erhürman ayrıca, göreve yeni seçilen Oda yönetimine başarılar diledi.

Erhürman burada yaptığı konuşmada, ülkede 1990’lı yıllardan beridir uzun vadeli kalkınma planlarının uygulanmadığını ifade ederek, “siyasi istikrarsızlıktan dolayı hükümetlerin sürekli değişkenlik gösterdiğini, bu şekilde devam etmesi halinde ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamanın hayalini bile kuramaz duruma gelineceğini” kaydetti.

Ülkede pek çok şeyin plansız ilerlediğine dikkat çeken Erhürman, “Harup ve zeytinyağı konusunda plansız programsız gidiyoruz. Sanayinin hangi alanları, hangi sebeplerle ve ne kadar süreyle teşvik edileceği tartışması bitmiyor. Sanayici de yatırım yaparken nereye kadar teşvik alacağını bilmediği bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

Güvercinlik’teki yeni organize sanayi bölgesi projesinin herkesi mutlu eden bir çalışma olduğunu, ancak belirsizliklerin de olduğunu dile getiren Erhürman, “Oralarda hangi alanlardaki yatırımlara öncelik vereceğiz, hangi alanlardaki yatırımlara mekan sağlamak konusuna çalışmak lazım. Ama bunun için uzun vadeli planımızın önümüzde olması gerekiyor” dedi.

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CTP’nin iktidara gelmesi halinde ilk icraatının 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarını hayata geçirmek olacağının altını çizen Erhürman, bunun ekonominin anayasası haline gelmesi gerektiğini ifade etti. 5 yıl içerisinde hükümetler değişse bile bu planların değişmemesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Ekonomideki en birinci ilke öngörülebilirliktir. Yatırımcı önünü görmezse yatırım yapmaktan kaçar. Bu da bize sürekli kaybettiriyor. Bu kalkınma planını hazırlamak, bizim önümüze koyduğumuz bir hedeftir. Sanayide özellikle bunun hangi alanlara yönelmemiz gerektiğini de sizlerle konuşarak belirlemeyi istiyoruz” şeklinde konuştu.

“CENEVRE’DE BÜYÜK BİR DİPLOMATİK HATA YAPILDI”

Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayı da değerlendiren Erhürman, Cenevre’de ortaya konan iki devletli çözüm teziyle büyük bir hata yapıldığını ve Kıbrıslı Türklerin dünyada artık çözüm istemeyen taraf olarak görülmeye başlandığını belirtti.

Kıbrıslı Türklerin gerek 2004 referandumunda, gerekse 2017’deki Crans Montana’daki zirvede gösterdiği yapıcı tutum sayesinde çözüm isteyen taraf olarak algılandığını anımsatan Erhürman, ortaya konan son tezlerle birlikte Rum lider Anastasiadis’in hiç hak etmediği bir şekilde çözüm isteyen taraf olma özelliğine kavuşturulduğunu kaydetti.

CTP’nin kurulduğu günden bu yana iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü savunduğunun altını çizen Erhürman, “çözümsüzlük çözümdür” pozisyonunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini belirtti.

KAMACIOĞLU

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da, sanayinin sıkıntılarının ülkeyle paralel boyutta olduğunu söyledi.

Sanayicinin yaşadığı sıkıntıların en az yüzde 50’sinin ülkedeki istikrarsızlıkla alakalı olduğunu dile getiren Kamacıoğlu, Oda olarak bir geçiş süreci yaşadıklarını söyledi ve ülkenin de bu geçiş sürecini yaşaması temennisinde bulundu.

Sanayide ne kadar üretim yapıldığını, hangi kapasitede olunduğunu bilmediklerini kaydeden Kamacıoğlu, “Sanayinin imalat gücünü öğrenmek istiyoruz. Bunu öğrendikten sonra inanıyoruz ki ülke ihracatını geliştireceğiz” dedi

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Son Güncelleme: 08.06.2021 17:35
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