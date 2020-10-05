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Erhürman: “Öğretmenler liderlik ediyor, geleceği yeniden kurguluyor”

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak tüm öğretmenleri kutladı, mesajlar verdi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 13:06
Erhürman: “Öğretmenler liderlik ediyor, geleceği yeniden kurguluyor”
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Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi krizinin yaşandığı dönemde öğretmenlerin “liderlik” özelliğinin bir kez daha önem kazandığını belirtti. 
Erhürman “Öğretmenin yetiştirilmesi, atanması, yükselmesi ve sistem içerisinde eğitim lideri rolünü üstlenmesi bakımından yeni anlayışlara, günümüz koşullarına yanıt verecek yeni uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Doğrusu budur” dedi.
Öğretmenliği “sadece bir meslek grubu” olarak görmediğini kaydeden Erhürman, pandemi sürecinde öğretmenin ‘liderlik’ yönünün ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığına dikkati çekti. 
“Sürdürülen öngörüsüz ve iş bilmez uygulamaların” eğitimde nesillerin kaybolmasına neden olduğunu iddia eden Erhürman, bu nedenle öğretmenlik meslek statüsünün de erozyona uğradığını savundu.

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“COVID-19 krizi öğretmenin önemini, liderliğini ve yaratıcılığını göstermesi bakımından benzersiz bir durum yarattı” diyen Erhürman, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkede de öğretmenlerin eğitimin devamını sağlamak için büyük çaba ortaya koyduğunu belirtti. 
Ülkemizde öğretmenlerin sağlıkta ve ekonomide yaşanan krizlerin ötesinde başka sorunlarla da karşı karşıya olduğunu anlatan Erhürman, “Eğitim sisteminde gerekli dönüşümün sağlanamamış olması öğretmen olmayı daha da bir zor hale getirmiştir. Öğretmenin yetiştirilmesi, atanması, yükselmesi ve sistem içerisinde eğitim lideri rolünü üstlenmesi bakımından yeni anlayışlara, günümüz koşullarına yanıt verecek yeni uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bu yıl Dünya Öğretmenler Günü’nün ‘Öğretmenler Krizde Liderlik Ediyor, Geleceği Yeniden Kurguluyor’ sloganıyla kutlandığını da anımsatarak, nesillerin yetişmesine liderlik eden tüm öğretmenleri kutladı.
 

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Son Güncelleme: 05.10.2020 14:00
Anahtar Kelimeler:
Dünya öğretmenler GünüTufan Erhürman
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