Erhürman: “Mesele, ekonomik ve demokratik fukaralaşma meselesidir. Bu ortak meselemiz ve hassasiyetimizdir”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, iktidarda olduğunu iddia edenler dışındaki tüm kesimlerle ilişkileri yoğunlaştıracaklarını kaydederek, “Mesele, ekonomik ve demokratik fukaralaşma meselesidir. Bu ortak meselemiz ve hassasiyetimizdir…” dedi.

Erhürman, CTP’nin “Yok Oluşa, Ekonomik ve Demokratik Fukaralaşmaya Hayır” sloganıyla bugün Lefkoşa’da The Paradise Park’ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldiği yemeğin sorulması üzerine Tufan Erhürman, “İktidarda olduğunu iddia edenler dışındaki tüm kesimlerle ilişkileri yoğunlaştıracağız. Mesele, ekonomik ve demokratik fukaralaşma meselesidir. Bu ortak meselemiz ve hassasiyetimizdir…” dedi.

CTP’nin somut adımları olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Erhürman, bu yaz aylarının hareketli geçeceğini, halkla bir araya geleceklerini, uluslararası kuruluşlar nezdinde de girişimleri olacağını söyledi.

Yine bir soru üzerine mali ve iktisadi iş birliği protokolüne değinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Metinde, sendikal haklardan, toplu iş sözleşmesine, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkından Kıb-Tek ve Din İşleri’ne kadar değişiklik öngörülüyorsa; bunların hiçbirinin iktisadi ve mali manası da yoksa bu Anayasal düzenin değiştirilmesiyle ilgilidir… ” dedi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ülkeye yaptığı ziyarette CTP’ ile ilgili yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Erhürman, CTP’nin barışçı bir parti olduğunu, kurulduğu günden beri bunu öne çıkardığını, teröre, çatışmaya ve savaşa her zaman karşı olduğunu kaydetti.

-“Bizim yeterince sorunumuz vardır, bunlarla uğraşamayız”

Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu tip ithamları en açık şekilde reddediyor, kabul edilemez buluyoruz. Bunun özellikle idari görevlilerin ve bizim dışımızdaki parti temsilcilerinin bulunduğu bir ortamda olması diplomatik açıdan son derece talihsiz ve kabul edilmezdir.

Biz, Türkiye’deki sorunların buraya ithal edilmesini de kabul etmiyoruz. Bizim yeterince sorunumuz vardır, bunlarla uğraşamayız. İnsanlar açıkla sınanırken bu tür konular üzerinden kendimizi ifade etme lüksüne de sahip değiliz…”

- “Burada ne konuşuluyorsa orada da en az o kadarını konuşacağız….”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yarın, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da gerçekleşmesi olası ziyaretinin hatırlatılması, CTP ile görüşme talebi olup olmadığının sorulması üzerine Erhürman, geçtiğimiz yıl 20 Temmuz’da yaptıkları açıklamayı anımsatarak, bu açıklamada o güne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yetkililerin CTP ile görüşmediğine dair saptamaya yer verdiklerini kaydetti.

Tufan Erhürman şunu söyledi:

“Birileri ‘20 Temmuz’da da bu oldu, onun için görüşmüyoruz’ diyorsa, öyle değil, gerçeklik bu değil. Bizimle görüşme talep edilir mi diye sordunuz. Görebildiğimiz kadar Sayın Çavuşoğlu’nun açıklamalarından sonra açıkça öyle bir beklenti içinde de değiliz. Öyle bir şey gerçekleşirse, burada ne konuşuluyorsa orada da en az o kadarını konuşacağımızı biz biliriz… Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin tarihte hiç bu kadar kötü kötü hale gelmemiş olan, doğru zeminde, iyi ilişkiler olarak kurgulanması gereken ilişkileri açık dille konuşuruz…”

-"Kim iktidara gelirse gelsin bir şey değişmez izlenimi yaratılmak isteniyor"

“CTP’nin iktidara gelmesi halinde yaşanan sorunların çözülebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine, Erhürman şunları ifade etti:

“Yaşadığımız sorunların CTP’nin iktidara gelmesiyle çözümü konusunda çok ciddi çaba gösterme zemini bulabileceğimizi elbette düşünüyoruz.

CTP’nin iktidarda olduğu dönemlerde yapılanları, son zamanlarda çok daha fazla anlatmaya başladık. Bu memlekette şu izlenim yaratılmaya çalışılıyor: kim iktidara gelirse gelsin bir şey değişmez… Biz ‘CTP iktidara gelirse bütün sorunlar çözülür’ demeyiz. Bu büyük bir iddia olur. Kıbrıs sorunu bizim tek başımıza çözebileceğimiz bir sorun değil mesela ama CTP iktidara geldiği dönemlerde memleket fukaralaşmasın, demokrasi yara almasın diye yapılanlar ortadadır.”

-“Biz o müdahale girişimine uygun mu davrandık, hayır…”

Erhürman, şöyle devam etti:

‘Sizin dönemde de müdahaleler oldu, Alo Beşir vakası var’ diyorlar… Parti Meclisindeydik, telefon geldi, CTP meclisi karar aldı. O telefon yönünde değil, kendi karar aldığı yönde hükümeti kurdu. Müdahale girişimi oldu mu, oldu. Basına yansıdığı için bunu saklayacak değiliz ama biz o müdahale girişimine uygun mu davrandık, hayır…

Bizim dönemlerimizde imzalanan protokollerde Din İşleri Dairesi’nin nasıl düzenleneceği mi yazıyordu?… ? CTP dönemlerinde ne olduğu, bundan sonra da ne olacağı herkesin malumudur. Her şeyi düzeltebilir miyiz? Her şeyi düzeltmek için uğraşırız… Bugün yapılanın çok ötesinde Kıbrıs Türk halkının özgüvenini, öz saygısını tahkim eden, Kıbrıs Türk halkını ayakları üzerine durduran, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme yoluculuğunu hızlandıran işler yaparız, geçmişte yaptığımız gibi…”