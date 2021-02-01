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Erhürman: “Kriz yönetiminin temel esası güvendir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir krizin yönetiminin temel esasının güven olduğunu söyledi. 

01 Şubat 2021 Pazartesi 17:15
Erhürman: “Kriz yönetiminin temel esası güvendir”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir krizin yönetiminin temel esasının güven olduğunu söyledi. 
CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Erhürman, bir kriz yönetiminin en temel esasının, halkın yönetime güvenebilmesi olduğunu söyleyerek “Size halkın güvenebilmesi için de bir ağızdan, tek merkezden, gerekli istişareleri tamamladıktan ve verileri değerlendirdikten sonra aldığınız kararları çıkıp halka açıklayabilmeniz lazım” dedi.
“KARARLAR GEREKLİ İSTİŞARELER YAPILMADAN ALINIYOR”

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın bankalardaki mevzuatlarla ilgili açıklamasını ve sonrasında Başbakan Ersan Saner’in yaptığı açıklamaları da yorumlayan Erhürman, “Sayın Erhan Arıklı, ekonomik paket ile ilgili çıkıp bir açıklama yapıyor. Bu açıklama ‘Bankalardaki mevduatlarla ilgili acaba bir girişim yapılacak mı?’ gibi şeyleri çağrıştırıyor halkta. Gecenin bir vakti de Başbakan açıklama yapmak zorunda kalıyor. Ardından Sayın Erhan Arıklı da açıklama yapmak gerekliliğini hissediyor ve ‘Bankalardaki mevduatlarla ilgili hiçbir kararın olmadığını ve olmayacağını’ söylüyor. İşte bütün bunlar, hükümetin ne yaptığını bilmediği, her bir kafadan bir ses çıktığı, kararların gerekli istişareler yapılmadan alındığı yönünde birtakım izlenimler yaratıyor. Halktaki güveni her gün biraz daha sarsıyor. Halktaki güveni sarstığınız zaman da alınan kararlara güven de sarsılacağı için, kararlara uyum da otomatik olarak aşağıya doğru gidecektir. Bütün sıkıntı da buradadır” dedi.
“KAPANMAYA GİDİLİRKEN, EKONOMİK PAKET DE HAZIRLANMALI”
Kapanmaya gidilirken, ekonomik paketin de hazır olması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Üst Komite size ‘kapanın’ dedi, iki hafta boyunca dinlemediniz. Ama iki hafta boyunca hiç olmazsa, kapanma olasılığı noktasında ne yapacağınızı düşünseydiniz de gecikmenin ardından kapanmaya giderken, ekonomik paketle bunu açıklasaydınız” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 01.02.2021 18:51
Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCtpCumhuriyetçi Türk Partisi
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