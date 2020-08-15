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Erhürman: "Kıbrıs Türk halkı neyin mücadelesini verdiğini bilir"

Cumhurbaşkanı adayı ve CTP lideri Tufan Erhürman, Kanal Sim’de Meyil Adakul’un hazırlayıp sunduğu ‘Geniş Açı’ programına katılarak gündemi değerlendirdi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:33
Erhürman: "Kıbrıs Türk halkı neyin mücadelesini verdiğini bilir"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, son zamanlarda ‘Kıbrıs Türk halkı yokmuş’ gibi bir havanın oluşmaya başladığına dikkati çekti ve  bu halkın varoluş mücadelesini bunun için vermediğini söyledi. 

“Biz özneyiz, bizim de içinde olmadığımız, bizim irademizin de katılmadığı hiçbir çözüm adanın ve bölgenin çözümü olamaz. Bunu hızlı bir biçimde paylaşmalıyız” diyen Erhürman,  Kıbrıs Türk halkının, sağcısıyla, solcusuyla kendi iradesi üzerine titreyen ve neyin mücadelesini verdiğini iyi bilen bir halk olduğunu söyledi.  “Nereden korkuyorsaydık, onların başımıza geldiği bir dönemdeyiz” diyen Erhürman,  yeni normal denilen dönemde sporadik vaka çıkma ve içeride de yüksek bir bulaş olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu bildiğimiz için, beş aydır sürekli “yeni normale hazır olalım” çağrısı yaptıklarını söyledi. Yeni normale hazır olalım çağrısının bir numaralı unsurunun pandemi hastanesi olduğunu da söyleyen Erhürman, pandemi hastanesi olmadığı takdirde, sağlık sistemimizin çok yükleneceğini ve sıkıntılar yaşanabileceği endişesi taşıdıklarını vurguladı ve “Şimdi bu korktuğumuz iki şey başımıza geliyor. Bu sürecin yönetilmemiş olmasının bizi getirdiği nokta bu” dedi.

“HÜKÜMETTEKİ KONSANTRASYON SAĞLIK YÖNÜNDE DEĞİL”

Hükümetin bu gelişmeleri yakından takip edip, anlık kararlar üretmek zorunda olduğunu vurgulayan Erhürman, “Hükümet bölgelere bağlı olarak, belirli sektörlere bağlı olarak kararlar üretmek zorunda kalabilecek ama benim zerrece güvenim yok. Hükümetteki konsantrasyon kesinlikle bu konu üzerinde değil ” dedi.  En sıkıntılı dönemlerimizde iki ay hükümet bozulup,  bozulmadığı tartışmalarını, İmar Planı ile ilgili restleşmeleri yaşadığımızı da söyleyen Erhürman, “Böyle bir hükümet yapısıyla, anlık izleme ve gözleme ile belirli kararların alınmasını beklemek, çok fazla iyimserlik olur” dedi.

“MALİYE PİYASAYA PARA POMPALAMALIDIR”

Ekonomi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erhürman, bu ay itibariyle Maliye’nin gelirlerinin 177 milyon artıya geçtiğini, bununla da övünüldüğünü söyledi ve “Hane halkı içerisinde çocuğuna markete gidip süt almak için bile sıkıntı yaşayan insanlar var. Çalışma Bakanı 4 bin işsiz kalan insandan bahsediyor. 7656 iş yeri çalışmalarına ara verdi deniliyor. 95 iş yeri de kapandı denildi. Sıkıntı yaşayan onbinlerce işçiden bahsediyoruz. Maliye’nin piyasaya, bu yoksul insanlara para pompalaması lazım” dedi.

“MÜCADELE, ÖZNE OLMA MÜCADELESİDİR”

Burada bir Kıbrıs Türk halkı olduğunu ve bu halkın tarihinin varoluş mücadelesi tarihi olduğunu söyleyen Erhürman, bu tarihin kendi iradesini bu topraklarda tutmak ve özne olmak mücadelesi olduğunu vurguladı.  Son zamanlarda ‘Kıbrıs Türk halkı yokmuş’ gibi bir havanın oluşmaya başladığına dikkati çeken Tufan Erhürman, “Biz varoluş mücadelesini bunun için vermedik. Biz özneyiz, bizim de içinde olmadığımız, bizim irademizin de katılmadığı hiçbir çözüm adanın ve bölgenin çözümü olamaz. Bunu hızlı bir biçimde paylaşmalıyız. Çünkü Kıbrıs Türk halkı, sağcısıyla, solcusuyla kendi iradesi üzerine titrer ve neyin mücadelesini verdiğini biliyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanMeyil AdakulGeniş Açı
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