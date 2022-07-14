Ercan Kurban Bayramı’nda 356 Uçak Ve 48 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

Ercan Havalimanı’nın, Kurban Bayramı dolayısıyla 356 uçağa ve 48 bin 430 yolcuya hizmet verdiği açıklandı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ercan’da Kurban Bayramı’nda yoğunluk yaşandı.

Ercan Havalimanı, 8 Temmuz ile 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında gelen ve giden olmak üzere toplam 48 bin 430 yolcuya hizmet verdi.

Aynı tarihler arasında Ercan’a gelen ve giden olmak üzere 356 uçak sefer yaptı.

Kurban Bayram dolayısıyla Ercan’a en fazla gelen yolcu 5 bin 645 ile 8 Temmuz’da kaydedilirken, en çok giden yolcunun da aynı gün 5 bin 820 yolcuyla saptandığı belirtildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, özel günlerde ve bayramlarda Ercan Havalimanı’nın her zamanki gibi yoğun olduğunu, ancak tüm önlemleri önceden aldıkları için bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Özçelik, bayram günlerinde Ercan Havalimanı’nda hizmet veren tüm kurum kuruluş ve çalışan personele de teşekkür etti.

Özçelik, 8 Temmuz ile 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ercan Havalimanı’ndan ülkeye 24 bin 510 yolcu giriş yaparken, 23 bin 920 yolcunun çıkış yaptığını kaydetti.