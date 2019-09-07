Ercan'da kamu taşıma araçları ve kiralık araçlara denetim...

Bakan Atakan denetimlerin artarak devam edeceğini, hafta içi veya hafta sonu demeden hemen her güzergah ve bölgede bu denetimlerin yapılacağını vurguladı.
07 Eylül 2019 Cumartesi 09:24
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Diaresi müfettişleri ve PGM Trafik Şubesi polislerinin katılımı ile dün 17:00-20:00 saatleri arasında Ercan Havalimanı’nda kamu taşıma araçları ve kiralık araçlara yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.
Bakan Atakan denetimlerin artarak devam edeceğini, hafta içi veya hafta sonu demeden hemen her güzergah ve bölgede bu denetimlerin yapılacağını vurguladı.