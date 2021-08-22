Enver Öztürk'ten Taçoy'a cevap!

İşte Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk'ün, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy'a cevaben yaptığı sosyal medya paylaşımı:

"Anlaşılan UBP sayın başkan adayları ya da "sözcüleri" birbiri ile değil Erhan Arikli ve YDP ile yarıştıklarını zannediyorlar!

UBP'nin sayın başkan adayları; bırakın Arıklıyı, YDP'yi, siz insanlara projelerinizi anlatın.

Neleri yaptığınızı veya yapmadığınızı ya da yapamadığınızı anlatın...

Neleri nasıl yapacağınızı anlatın.

Biz biliyoruz gerçi...!!"