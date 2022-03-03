Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın yaşamını yitirdi

EMEKLİ POLİS GENEL MÜDÜRÜ ALİ KIRGIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Ergün YAHAT

Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Genel Müdürü Ali KIRGIN, bu akşam yaşamını yitirdi.

Polis genel müdürlüğü Web sitesinden yapılan açıklama ACI KAYIP Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Genel Müdürümüz Ali KIRGIN, bu akşam yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz. Emekli Polis Genel Müdürümüz Merhum Ali KIRGIN, yarın (03.03.2022), Polis Genel Müdürlüğünde saat 14:00'de düzenlenecek töreninin ardından, ikindi namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecektir. Ailesinin ve Polis Teşkilatının başı sağolsun.