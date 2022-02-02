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Ehliyetsiz sürücü Gönyeli’de dehşet saçtı
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Ehliyetsiz sürücü Gönyeli’de dehşet saçtı

Korkutan trafik kazası

02 Şubat 2022 Çarşamba 10:12
Ehliyetsiz sürücü Gönyeli’de dehşet saçtı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam  saat 22:35 sıralarında Gönyeli Belediye Bulvarı boyunca EL 598 plakalı salon aracı güney doğu istikametine doğru sürüş ehliyetsiz ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Ahmed I A ABUDAQQA ROLA (E-24) seyrettiği yolun solunda bulunan Jeune Vie Beauty Center isimli bayan kuaför salonu önlerine geldiğinde karşı şerite geçmesi sonucu, o esnada karşı yönden Belediye Bulvarı boyunca kuzeybatı istikametine doğru kendi şeridi içerisinde seyreden Mehmet ATAMTÜRK (E-42) yönetimindeki RE 066 plakalı salon araca çarpmıştır.

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Kaza sonucu yaralanan EL 598 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardında taburcu olup  tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

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Son Güncelleme: 02.02.2022 10:27
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