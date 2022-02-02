Ehliyetsiz sürücü Gönyeli’de dehşet saçtı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22:35 sıralarında Gönyeli Belediye Bulvarı boyunca EL 598 plakalı salon aracı güney doğu istikametine doğru sürüş ehliyetsiz ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Ahmed I A ABUDAQQA ROLA (E-24) seyrettiği yolun solunda bulunan Jeune Vie Beauty Center isimli bayan kuaför salonu önlerine geldiğinde karşı şerite geçmesi sonucu, o esnada karşı yönden Belediye Bulvarı boyunca kuzeybatı istikametine doğru kendi şeridi içerisinde seyreden Mehmet ATAMTÜRK (E-42) yönetimindeki RE 066 plakalı salon araca çarpmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.