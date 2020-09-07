banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
463.188
DOLAR
7.4390
STERLİN
9.8832
EURO
8.8103
Stüdyo basmak nasıl yasal ve hak olurmuş!
Stüdyo basmak nasıl yasal ve...
Kimlerin gizli ajandaları var?
Kimlerin gizli ajandaları var?
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Casus belli; mavi vatan(ımız)
Casus belli; mavi vatan(ımız)
banner364
Flaş Haber
KKTC'de 14 yeni vaka
Kapat

Eğitime 1 Ekim’e kadar ara verildi!

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, bulaş hızının aşağıya çekildiği bir ortama kadar okulların derhal eğitime ara vermesi konusunda hükümete çağrıda bulunarak, aksi halde bulaşın hızla yayılmasının sorumluluğunun hükümette olacağını söyledi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:30
Eğitime 1 Ekim’e kadar ara verildi!
banner337
banner351

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, bulaş hızının aşağıya çekildiği bir ortama kadar okulların derhal eğitime ara vermesi konusunda hükümete çağrıda bulunarak, aksi halde bulaşın hızla yayılmasının sorumluluğunun hükümette olacağını söyledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın seçim ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Lefke temasları sırasında konuşan Denktaş, Ana sınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinin bugün yüz yüze eğitimin önemli olduğunu fakat bulaşın hızla yayılmasından dolayı da riskli bir süreçten geçildiği kaydedildi.

banner341
Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Denktaş, okulların belirli müddet kapalı kalması gerektiğini söyleyerek bulaşın hızının aşağıya çekildiği bir ortamda okulların açılmasının yapılacak en doğru iş olduğunu ifade etti.

“Çocuklarımızın elbette yüz yüze eğitime ihtiyacı var. Ancak sağlık tehdidi şu an için eğitimden çok daha önemli. Eğitimde ortaya çıkacak kayıp, süreç içerisinde tamamlanabilir. Ancak sağlık açısından yaşanacak olumsuzluklar telafi edilemeyebilir.” İfadelerini kullanan Denktaş, Hükümetin, seçim var diye “Okulları da açtık” propagandası yaptığını, ancak salgının, çocuklarının ve ebeveynlerin sağlığının çok daha önemli olduğunu dile getirerek eğitime bir müddet ara verilmesi çağrısını yineledi.

“BU İŞİN ŞAKAYA GELİR TARAFI KALMADI ARTIK”

“Önemle bu çağrıyı yapıyorum. Dikkatle dinlemelerini ve değerlendirmelerini bekliyorum hükümet edenlerin. Bu işin şakaya gelir tarafı kalmadı artık. Bazı okullarımızdan henüz doğruluğu teyid edilmemiş olumsuz mesajlar alıyorum. Ancak bu tehdidin ortada olduğu kesin. Her ne kadar idare etseniz de teneffüste kontrol altına almanız mümkün olmayacaktır” diyen Denktaş, bugün bu çağrısına yanıt beklediğini ifade ederek aksi halde bulaşın çocuklardan başlayarak hızlı şekilde yayılmasının sorumluluğu ve vebalinin de  bütün hükümetin üstünde olacağını vurguladı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş1 Ekime Kadar Ara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: “Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz”
Pilli: “Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz”
Dr. Vudalı: “kontrolü Kaybetmenin Arifesindeyiz. Önümüzdeki Haftalar Hatta Günlerde Atacağımız Adımlar Çok Önemli”
Dr. Vudalı: “kontrolü Kaybetmenin Arifesindeyiz. Önümüzdeki Haftalar Hatta Günlerde Atacağımız Adımlar Çok Önemli”
Özersay: “kararlar Şartlara Göre Şekillenmeli… Toplum Sağlığı Her Şeyden Önemli”
Özersay: “kararlar Şartlara Göre Şekillenmeli… Toplum Sağlığı Her Şeyden Önemli”
Pandemi Hastanesi İnşaatında İş Kazası… Kamyon Altında Kalan 60 Yaşındaki Şerif Sami Hayatını Kaybetti
Pandemi Hastanesi İnşaatında İş Kazası… Kamyon Altında Kalan 60 Yaşındaki Şerif Sami Hayatını Kaybetti
Pilli: Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz
Pilli: Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz
Pandemi Hastanesi inşaatında 1 işçi hayatını kaybetti Kaynak: SON DAKİKA! Pandemi Hastanesi inşaatında 1 işçi hayatını kaybetti
Pandemi Hastanesi inşaatında 1 işçi hayatını kaybetti Kaynak: SON DAKİKA! Pandemi Hastanesi inşaatında 1 işçi hayatını kaybetti
Mine Gürses: Yetti be!
Mine Gürses: Yetti be!
Covid-19 geri döndü... Yasaklar belirlendi
Covid-19 geri döndü... Yasaklar belirlendi
BKP Genel Başkanı İzcan: “Pandemi Sorunu Çözülmeden Okullar Açılamaz”
BKP Genel Başkanı İzcan: “Pandemi Sorunu Çözülmeden Okullar Açılamaz”
KTÖSVe KTOEÖS Eğitim Bakanı’nı İstifaya Çağırdı... İki Sendika Yarın Eylem Yapacak
KTÖSVe KTOEÖS Eğitim Bakanı’nı İstifaya Çağırdı... İki Sendika Yarın Eylem Yapacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim