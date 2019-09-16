Eğitim yılının başlaması nedeniyle Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda tören düzenlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okulların bugün ders başı yapması nedeniyle Akdoğan Dr.Fazıl Küçük İlkokulu’nda açılış töreni düzenlendi. Törene, Başbakan Ersin Tatar ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Başbakan Ersin Tatar ve Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, sınıflardaki yerlerini alan çocukları ziyaret ederek, sohbet etti.

ÇAVUŞOĞLU: “YÜRÜDÜĞÜNÜZ YOL MUTLAKA AYDINLIK OLACAK”

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Andımız’ın okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşma yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim- öğretim yılına ve eğitimdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, yeni ders yılının çocuklara hayırlı olmasını dileyerek, çocukları eğitime hazır hale getirebilmek adına adeta seferberlik ilan ettiklerini kaydetti. Okullarda öğretmensiz dersin geçmemesi için ciddi bir düzen kurduklarını belirten Çavuşoğlu, öğrencilere seslenerek, yürüdükleri yolun mutlaka aydınlık olacağına olan inancını dile getirdi.

TATAR: “SİZE OLAN GÜVENİMİZ TAMDIR”

Başbakan Ersin Tatar da açılışta yaptığı konuşmada, onların ülke için çok önemli olduğunu kaydetti ve “Size olan güvenimiz tamdır” dedi.

Çocukların KKTC’ye iyi hizmet verebilmek için iyi bireyler olarak kendilerini yetiştirmelerini isteyen Başbakan Tatar, öğrencilerin memleket için güzel uğraşlarda bulunması dileğinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Bayraklarının gönderde birlikte dalgalanmasının en büyük dilekleri olduğuna vurgu yapan Tatar, “Ambargolara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değerlerine sahip çıkarak, kendimizi yüceltip, çocukların milli şuur ve değerlerimizle yetişmesi en büyük görevimiz” dedi.

