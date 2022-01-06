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Eğitim Bakanlığı: “Eğitim yüz yüze devam edecek”

06 Ocak 2022 Perşembe 22:45
Eğitim Bakanlığı: “Eğitim yüz yüze devam edecek”

“BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NİN EĞİTİME ARA VERİLMESİNE YÖNELİK HERHANGİ BİR KARARI YOK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitimin planlandığı üzere yüz yüze devam edeceğini açıklayarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğitime ara verilmesine yönelik herhangi bir kararının olmadığına vurgu yaptı.

Bakanlıktan bu akşam yapılan açıklamada, artan vakalar üzerine okullarda genel tarama testleri başlatıldığı hatırlatılarak öğrenci, öğretmen ve velilerin sağlığının ilk sırada olduğu ancak Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yüz yüze eğitime ara verilmesi ve online eğitime geçilmesine yönelik herhangi bir kararı olmadığı belirtildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

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“Değerli velilerimiz ve eğitim camiamızın önemli neferleri öğretmenlerimiz;

Omikron varyantı sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz genelinde ve eğitim kurumlarımızda Koronavirüs vaka ve temaslı sayılarında artış olduğu gözlemlenmektedir.

Bu doğrultuda, okullarımızda uygulanan pandemi tedbirlerini arttırmış ve bulaşın önlenmesi adına genel tarama testlerine başlanmıştır.

Tüm halkımızın bilmesini isteriz ki, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, personelimizin ve velilerimizin sağlığı, bizler için ilk sıradadır. Ancak Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yüz yüze eğitime ara verilmesi ve online eğitime geçilmesine yönelik herhangi bir kararı yoktur. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak, Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlara uymak ve uygulamakla yükümlü olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, okullarımızda yürütülen eğitim sürecinin planlandığı üzere yüz yüze devam edeceğine dikkat çekeriz.”

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Son Güncelleme: 07.01.2022 01:36
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