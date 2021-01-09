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Eda Uysal arabasına kavuştu

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde alışveriş merkezi olan City Mall AVM’nin yeni yıl dönemi için hazırladığı heyecanla beklenen “ARABA KAMPANYASI” çekilişi; 4 Haziran – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlendi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 17:01
Eda Uysal arabasına kavuştu
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Kampanya süresince her 100 TL’lik alışveriş karşılığında danışmadan bir çekiliş bileti alan ziyaretçilerimiz, çekilişe katılarak, araba kampanyasında Ford Focus kazanma şansı elde etti.

City Mall AVM Araba Kampanyası’nın çekilişi, 2 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’de City Mall AVM aktivite alanında gerçekleşerek, Ford Focus talihlisi belirlenmişti.

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Asil talihli: 144151 nolu numara olup Eda Uysal arabayı kazanan oldu. Araba Kampanyası çekilişinde aracı kazanan talihli Eda UYSAL hediyesine bugün kavuştu.

CİTY Mall ailesi arabayı kazanan talihliye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Talihli Eda Uysal City Mall ailesine çok teşekkür ettiğini ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Talihli araç anahtarını CITY MALL AVM'nin sahibi Derviş Erdem TARIMER'den teslim aldı.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eda UysalCity Mall Avm Araba çekilişi
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