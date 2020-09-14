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Eczanelerin yeni çalışma saatleri belirlendi

Eczanelerin çalışma saatleri bugünden itibaren değişti. Eczaneler, 16 Mayıs’a kadar hafta içi 08.00 - 17.30, Cumartesi ise 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçi eczaneler ise 08.00- 00.00 saatleri arasında hizmet verecek.

14 Eylül 2020 Pazartesi 12:32
Eczanelerin yeni çalışma saatleri belirlendi
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NÖBETÇİ ECZANELER İSE 08.00-00.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERECEK

Eczanelerin 14 Eylül 2020- 12 Eylül 2021 dönemi çalışma saatlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

16 Mayıs’a kadar olan döneme yönelik düzenlemeye göre, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt  ve Lefke bölgesinde bulunan eczaneler hafta içi 08.00 - 17.30 saatleri arasında, Cumartesi ise 08.00 -13.30; Nöbetçi eczaneler ise 08.00- 00.00 saatleri arasında  saatleri arasında açık olacak. 

Eczaneler, 17 Mayıs 2021’den 12 Eylül 2021’e kadar ise hafta içi, pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-17.30 saatleri arasında, perşembe ve cumartesi günleri ise 08.00- 13.30 saatlerinde arasında hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler yine 08.00- 00.00 saatleri arasında açık olacak. Oncall sistemi olmayacak.

Karpaz ve Mesarya bölgesindeki eczaneler hafta içi 08.00 - 20.00, Cumartesi 08.00 -16.00; Pazar günleri, bayram ve resmi tatillerde ise 10.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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İSKELE BÖLGESİ EZCANELERİ

İskele bölgesindeki eczaneler 16 Mayıs 2021 tarihine kadar hafta içi 08.00 – 17.30,  Cumartesi 08.00- 13.30 arası açık olacak.

Eczaneler, 17 Mayıs 2021 tarihinden -12 Eylül 2021 tarihine kadar hafta içi 08.00 – 17.30, Perşembe günü 08.00 -13.30 ve Cumartesi ise 08.00- 13.30 arası hizmet verecek.

İskele bölgesindeki nöbetçi eczanelerin hafta içi 08.00- 20.00 saatlerinde açık olacak ve 20.00’den 22.00’ye kadar On-Call sistemi geçerli olacak. 

Eczaneler, cumartesi günleri 08.00- 16.00; Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde ise 10.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.


 

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Son Güncelleme: 14.09.2020 13:21
Anahtar Kelimeler:
SaatEczane
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