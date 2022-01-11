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Duyarsızlık gözler önünde…

11 Ocak 2022 Salı 16:13
Duyarsızlık gözler önünde…

(11-01-2022...MHA) Gazimağusa’da otobüs durakları ve yaya geçitleri işgal altında.

Otobüs durakları ve yaya geçitleri, arabaların kuralları ihlal edip park etmelerinden dolayı kullanılamıyor. Objektifimize yansıyan görüntülerde otobüslerin duraklarda duramadığı,yayaların yaya geçitlerini kullanamadığı görülüyor.

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Esanf, dükkanlarının önüne park edip kaçan araç sahiplerinden şikayetçi. Gazimağusa belediyesine ait zabıta memurları bu tür olayları görmezden geliyor.

Bir çok vatandaşın şikayetleri ise Trafik zabıtalarının uyarı yapmadan ceza yazmaları ise hayli manidar karşılanıyor. (MHA)

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Son Güncelleme: 11.01.2022 16:26
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