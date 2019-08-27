DÜÇ'ten arazi kiralamak isteyenler için son başvuru tarihi 20 Eylül

Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) Dairesi’ne ait tarımsal arazilerin bir yıllık süreyle kiralanacağı duyuruldu ve arazi kiralamak isteyenlerin 20 Eylül Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunması istendi.

DÜÇ Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başvuruların Lefkoşa Merkez Ofisi’ne (Hasane Ilgaz Sok. Daire No:3 Maliye Bakanlığı karşısı Lefkoşa) veya Çömlekçi Çiftliği’ne yapılması gerektiği vurgulandı ve gerekli bilginin DÜÇ Dairesi Lefkoşa Merkez Ofisi’nden veya 227 52 35 numaralı telefondan alınabileceği kaydedildi.

Açıklamada, DÜÇ Dairesi’ne ait tarımsal arazilerin bir yıllık süre ile kiralanması ile ilgili başvuru yapılırken dikkat edilecek hususlar şöyle sıralandı:

“İkinci iş yasağı kapsamında olan kişilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır. Arazi kiralayacak kişilerin geçimini hayvan yetiştiriciliği ile sağlaması gerekmektedir. Kiracı, hayvanlarının kaliteli yeşil kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere yem bitkileri ekimi yapacak ve en geç Nisan ayı içerisinde hasat edecektir. Yörede ikamet eden ve ağılı ve/veya ahırı yörede olan hayvancılara öncelik verilecektir. Yapılacak olan kira aile bazında 100 dönümü geçmeyecektir. Kimlere ne miktarda arazi kiralanacağı, pafta/ harita, parsel ve alanı belirtilmek koşuluyla, DÜÇ Dairesi’nce hayvan sayısına göre belirlenecektir. Kira sözleşmesi DÜÇ Dairesi’nce hazırlanarak para tahsilini müteakip taraflarca imzalanacaktır. Sözleşme imzalanmadan arazinin kullanımına izin verilmeyecektir. Nisan ayına kadar hasadını yapmayan kiracılara müteakip 3 üretim döneminde arazi kiralanmayacaktır. Önceki dönemlerden kira borcu olanlar veya arazi kiralayıp sözleşme şartlarına uymadığı tespit edilenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.”

GEREKLİ BELGELER

Arazi kiralamak isteyenlerden başvuru sırasında muhtardan alınacak ikamet belgesi ile kimlik kartı fotokopisi de istenecek.