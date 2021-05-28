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DP’ye yeni katılımlar

Demokrat Parti’ye (DP) dün akşam Lefkoşa Surlariçi bölgesinde 103 kişi katıldı.

28 Mayıs 2021 Cuma 15:51
DP’ye yeni katılımlar
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DP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Surlariçi Örgüt Başkanı Süphan Yaşar ve Sinem Tip’in organizasyonunda gerçekleştirilen ve kalabalık bir grubun katıldığı etkinlik, koronavirüs önlemleri çerçevesinde açık alanda gerçekleşti.

Etkinliğe, Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başta olmak üzere, Demokrat Parti yetkilileri de katıldı.

Yeni katılanlarla tek tek görüşen ve “Aramıza hoş geldiniz” diyen Ataoğlu, “İçinde yaşadığımız bu süreç daha akıllı olmamız, daha cesur olmamız ve en önemlisi birlik ve beraberlik içinde aile sıcaklığı ortamında hareket etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

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Ülkenin geleceğine sahip çıkma adına yeni katılımların kendileri için çok önemli olduğunu belirten Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Demokrat Parti olarak herkesle aynı samimiyet ve aynı aile ortamında gibiyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu partiyi büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Ben sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ailemiz sizlerde daha da büyüyecek ”

Ataoğlu, katılım organizasyonunu gerçekleştirenlere gösterdikleri hassasiyetten dolayı da teşekkür etti.     

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Son Güncelleme: 28.05.2021 15:50
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