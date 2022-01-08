banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Birkan için devlet töreni
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Ölümlü kaza!
Ufak atın da civcivler yesin…
Ufak atın da civcivler yesin…
banner405

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, KTAMS’ı ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  DP olarak “her zaman emeğin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini” söyledi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 12:15
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, KTAMS’ı ziyaret etti

Partiden yapılan açıklamaya göre, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, KTAMS’ı ziyaret etti.
DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret ederek, Sendika Başkanı Güven Bengihan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.
Ataoğlu, KTAMS ziyaretinde yaptığı konuşmasında, “sendikaların toplumun aynası konumunda olduğunu, demokrasinin en önemli unsurlarını teşkil ettiğini, işçi ve emekçinin haklarını savunma noktasında büyük görevleri olduğunu” söyledi.
“DP’nin hükümet dönemlerinde her zaman emekçinin yanında olduğunu” belirten Ataoğlu, yeni dönemde de sendikalarla işbirliği içerisinde, emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.


banner341
“AÇLIK SINIRI RAKAMLARI, BELİRLEDİĞİMİZ ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR YERİNDE OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR”
Fikri Ataoğlu, KTAMS’ın açıkladığı açlık sınırına ilişkin olarak, “Açlık sınırı rakamlarını görünce, belirlemiş olduğumuz yeni asgari ücretin bürüt 7 bin TL olarak belirlenmesinin ne denli doğru bir karar olduğunun göstergesidir” dedi.
Demokrat Parti’nin bu seçimde geniş bir tabana yayılarak her kesimden milletvekili adayı çıkarttığını ifade eden Ataoğlu, “DP her zaman olduğu gibi halkın sesi olma görevini sürdürecektir” diye konuştu.

 

banner360
Son Güncelleme: 08.01.2022 12:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sapık hırsız halen daha aranıyor!
Sapık hırsız halen daha aranıyor!
Engelliler Dayanışma Derneği: “Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası'nı kutlamıyoruz”
Engelliler Dayanışma Derneği: “Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası'nı kutlamıyoruz”
Rahvancıoğlu: “Asgari ücretin en düşük kamu çalışanı maaşına endekslenmesi gerekir”
Rahvancıoğlu: “Asgari ücretin en düşük kamu çalışanı maaşına endekslenmesi gerekir”
UBP heyeti Yarköy, Ergazi, Kurtuluş, Turnalar, Boğaz ve Boğaztepe'yi ziyaret etti
UBP heyeti Yarköy, Ergazi, Kurtuluş, Turnalar, Boğaz ve Boğaztepe'yi ziyaret etti
Tatar vaka artışları konusunda konuştu
Tatar vaka artışları konusunda konuştu
Kamuoyu yoklama ve araştırmaları yayımlanamayacak
Kamuoyu yoklama ve araştırmaları yayımlanamayacak
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Hava durumu
Hava durumu
Ufak atın da civcivler yesin…
Ufak atın da civcivler yesin…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim