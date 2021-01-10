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DP Genel Başkanı, Bakan Ataoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak 2021 Pazar 14:13
DP Genel Başkanı, Bakan Ataoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
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DP GENEL BAŞKANI, BAKAN ATAOĞLU 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, mesajında, kamuoyunun haber alma ihtiyacını karşılayan, mesleki ilkelerin yanı sıra toplumsal sorumluluk bilinciyle, demokratik ve hukuki değerleri koruyan, kişilik haklarına saygıyı önemseyen medyanın, demokrasinin ayrılmaz unsurlarından biri olduğunu vurguladı ve şöyle dedi:

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“Mesleki ilkelerden ödün vermeden, fedakarca görevlerini ifa ederken, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkıda bulunan medya mensupları, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde zor şartlar altında haber peşinde koşarak toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatmaktadır.

Gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ülkemizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak için olumlu rol üstlenmektedir. Turizm sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerimizin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ekonomimizi olumlu yönde etkilenmesinde, basın çalışanlarımızın çok önemli rolü bulunmaktadır.

İlkeli duruşlarından ve sorumluluklarından ödün vermeden mesleklerini başarıyla ifa eden değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Görevleri gereği, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde hayati tehlikeleri göze almaktan dahi çekinmeyen gazetecilerimize çalışma hayatlarında kolaylıklar ve başarılar dilerken, basın emekçilerimizin her zaman destekçisi olmayı sürdüreceğimizi belirtmek isterim.”

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Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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