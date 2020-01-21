banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122113
ALTIN
296.671
DOLAR
5.9276
STERLİN
7.7280
EURO
6.5738
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gençlik Uyuşturucu Batağında
Gençlik Uyuşturucu Batağında
Girne'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
GİRNE'DE ÖLÜMLÜ KAZA!

Don olayı bekleniyor!

KKTC’nin bugünden itibaren bir hafta süreyle genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı, bugün ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde don olayı beklendiği bildirildi.

Don olayı bekleniyor!

KKTC’nin bugünden itibaren bir hafta süreyle genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı, bugün ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde don olayı beklendiği bildirildi.

21 Ocak 2020 Salı 08:56
Don olayı bekleniyor!

banner317
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, havanın hafta boyunca az ve parçalı bulutlu olacağı, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 13 – 16 derece dolaylarında seyredeceği kaydedildi.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; bugün, Perşembe ve Cuma günleri kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Bilokcuoğlu hayatını kaybetti
Mehmet Bilokcuoğlu hayatını kaybetti
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticiler Birliği’ni kabul etti
Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticiler Birliği’ni kabul etti
Boyacı Vakfı’ndan Özel Eğitim Merkezi
Boyacı Vakfı’ndan Özel Eğitim Merkezi
“Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu” başladı
“Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu” başladı
"Doğu Akdeniz’deki kaynaklar ekonomimiz için kritik önemdedir"
"Doğu Akdeniz’deki kaynaklar ekonomimiz için kritik önemdedir"
“Siftah bile yapamıyoruz”
“Siftah bile yapamıyoruz”
Anketler ne kadar güvenilir!
Anketler ne kadar güvenilir!
Ezici çoğunluk Garantörlük istiyor...
Ezici çoğunluk Garantörlük istiyor...
Döviz kurları
Döviz kurları

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim