Don olayı bekleniyor!

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; bugün, Perşembe ve Cuma günleri kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
21 Ocak 2020 Salı 08:56
KKTC’nin bugünden itibaren bir hafta süreyle genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı, bugün ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde don olayı beklendiği bildirildi.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; bugün, Perşembe ve Cuma günleri kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.