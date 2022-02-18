Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu yolu tamamlandı

(18-02.2022… MHA) Yıllarca velilerin okul yolu çile yolu dedikleri, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu yolu geçtiğimiz Kasım ayında projelendirilmiş ve yapımına Ocak ayında başlanmıştı.

Dün itibarı ile araç trafiğine açılan ve Tuzla- Gazimağusa çemberine bağlanan okul yolu trafiğe rahatlama getirdi.

DAÜ Doğa Koleji Genel Koordinatörü Orhan Süslü yaptığı konuşmada, “Gecikmeli de olsa sonunda okul yolumuzu rahatlatan yan yolu yaptırabildik. Velilerimizin zaman kayıplarını da sonlandırmış olduk. Bilindiği üzere, velilerimiz çocuklarını okula bırakıp geri dönüşlerde trafik sorunu yaşıyorlardı, bu alternatif yolun Tuzla- Gazimağusa çemberine bağlanması ile yaşanan trafik sorununu da ortadan kaldırmış olduk. Yol yapımını üslenen şirkete de kısa zamanda yolu bitirdiği için teşekkür ederiz”. dedi (MHA)